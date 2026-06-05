Editorial
Der Schwerpunkt startet mit einem Interview: Jürgen Deller, einer der profiliertesten deutschen Forscher zum Altersmanagement, räumt mit einem häufigen Missverständnis auf. Demografiemanagement ist kein Seniorenprogramm, sondern eine altersinklusive Aufgabe. Katharina Wrohlich vom DIW Berlin und der Universität Potsdam analysiert den Gender Pay Gap und zeigt, dass die Lohnlücke stark nach Region, Branche und Alter variiert. Carolina Opitz und Florian Kunze von der Universität Konstanz untersuchen die Schnittstelle zwischen demografischem Wandel und KI-Transformation. Ihre repräsentative Studie zeigt, wie Alter die Einstellungen gegenüber KI und die Weiterbildungsbereitschaft beeinflusst und welche organisationalen Rahmenbedingungen altersbedingte Unterschiede abmildern. Oliver Stettes vom Institut der deutschen Wirtschaft Köln setzt den gesamtwirtschaftlichen Rahmen: Der Renteneintritt der Babyboomer-Jahrgänge wird das Arbeitsvolumen in Deutschland dauerhaft verringern. Nadine Schlömer-Laufen und Rosemarie Kay vom IfM Bonn zeigen, warum klassische HR-Instrumente der Nachfolgeplanung bei Familienunternehmen nicht greifen.
Die Folgen des demografischen Wandels verstehen
So ergibt sich ein vielschichtiges Bild: Demografischer Wandel ist weit mehr als eine Frage des Personalabbaus oder der Rentenübergänge. Er verändert Eigentümerstrukturen, entscheidet über den Erfolg der KI-Transformation und prägt Lohnstrukturen. Das HRM ist gefordert, systemisch zu denken, statt reaktiv auf den nächsten Engpass zu warten.
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