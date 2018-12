Ein Mitarbeiter reist 2014 aus beruflichen Gründen in die Schweiz. Er fährt am Dienstag um 17 Uhr in Deutschland los, kommt um 20 Uhr in Basel an und übernachtet dort. Am Mittwoch kehrt er um 19 Uhr direkt in seine Wohnung zurück. Ergebnis: Der Dienstag gilt als Anreisetag; unabhängig von der tatsächlichen Abwesenheitsdauer gilt der Verpflegungsmehraufwand für die Schweiz mit 32 EUR. Entsprechendes gilt für den Abreisetag Mittwoch - die Verpflegungspauschale beträgt ebenfalls 32 EUR.