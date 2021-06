Bild: Haufe Online Redaktion Die Wirtschaft kommt langsam wieder auf die Beine. Die Bundesregierung hat ihre Überbrückungsprogramme noch einmal bis Ende September 2021 verlängert.

Noch immer sind über zwei Millionen Beschäftigte in Kurzarbeit, in einigen Branchen dauern die Corona-bedingten Betriebsschließungen weiter an. Die Bundesregierung hat daher am 9. Juni 2021 beschlossen, die Überbrückungshilfen für betroffene Unternehmen und Solo-Selbstständige bis zum 30. September 2021 als Überbrückungshilfe III Plus zu verlängern. Neu hinzu kommt die sogenannte "Restart-Prämie".