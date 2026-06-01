Urteil

Rechtmäßige Kündigung eines Busfahrers nach Verkehrsunfall

News
Meike Jenrich
Meike Jenrich
 Redakteurin Personalmagazin
Bus
Bild: Unsplash / Valentyn Chernetskyi Berufskraftfahrer im Personenverkehr dürfen nur so schnell fahren, dass sie ihr Fahrzeug beherrschen. Im Zweifel heißt das: Geschwindigkeit reduzieren, nicht beschleunigen.

Die Kündigung eines Busfahrers, der einen Verkehrsunfall mit zahlreichen Verletzten verursachte, war rechtmäßig, entschied das Arbeitsgericht Elmshorn. Es stufte das Verhalten des Fahrers als grobe Fahrlässigkeit ein.

Im vorliegenden Fall hat sich das Arbeitsgericht Elmshorn mit der Frage beschäftigt, ob ein schwerer Verkehrsunfall, den ein Busfahrer verursacht hat, eine ordentliche Kündigung rechtfertigt. Das Gericht bejahte ein grob fahrlässiges Verhalten – trotz des Einwands des Busfahrers, es habe sich lediglich um ein entschuldbares Augenblicksversagen gehandelt.

Der Fall: Kündigungsschutzklage gegen ordentliche Kündigung

Der Busfahrer war seit November 2021 bei einem Verkehrsbetrieb angestellt. Im September 2025 übernahm er bei klarem Wetter und guten Sichtverhältnissen eine Linienbustour. An Bord befand sich unter anderem eine Grundschulklasse.

Kurz vor einer Kreuzungsampel wurde der Fahrer durch die tiefstehende Sonne geblendet. Anstatt zu bremsen, beschleunigte er den Bus und griff nach dem Schalter für die Sonnenblende. Er fuhr auf den vor der Ampel stehenden Bus auf. Der Verkehrsunfall hatte schwerwiegende Folgen: 20 Verletzte, davon vier schwer.

Der Arbeitgeber kündigte dem Fahrer daraufhin fristgemäß ordentlich. Dagegen klagte der Busfahrer und argumentierte, es habe sich um ein einfaches Augenblicksversagen gehandelt – ein solches sei eine einfache Fahrlässigkeit, was keine Kündigung rechtfertige.

ArbG: Busfahrer wurde zurecht gekündigt 

Das Arbeitsgericht Elmshorn war anderer Meinung. Es entschied, dass die ordentliche Kündigung rechtmäßig war. Dem Argument des Fahrers, es habe sich um ein Augenblicksversagen gehandelt folgten die Richter nicht. Vielmehr stellte das Arbeitsgericht fest, dass der Busfahrer grob fahrlässig gehandelt habe.

Hierzu verwies es auf die Vorschrift des § 3 Abs. 1 StVO, wonach ein Fahrzeug nur so schnell fahren darf, dass es ständig beherrscht wird. Es führte aus, dass Berufskraftfahrern im Personenverkehr immer bewusst sein muss, dass sie mit den Fahrgästen ein besonders vulnerables Gut befördern. Der Busfahrer hätte unmittelbar die Geschwindigkeit reduzieren müssen, als die blendende Sonne die Sichtverhältnisse dramatisch verschlechterte. Zumal er die Strecke kannte und wusste, dass er sich in unmittelbarer Nähe einer Kreuzung und einer Ampel befand. Stattdessen habe er den Bus beschleunigt.

Interessensabwägung fällt zuungunsten des Arbeitnehmers aus

Im Rahmen der Interessenabwägung vermerkte das Arbeitsgericht negativ, dass der Busfahrer zuvor bereits eine Abmahnung wegen Telefonierens während der Fahrt erhalten hatte. Auch die Größe des Schadensausmaßes – Kosten, Zahl der Schwerverletzten und Imageschaden für den Verkehrsbetrieb – sprach aus Sicht des Gerichts entscheidend für die Beendigung des Arbeitsverhältnisses.


Hinweis: Arbeitsgericht Elmshorn, Urteil vom 11. Februar 2026, Az. 3 Ca 1504 d/25


Das könnte Sie auch interessieren: 

Außerordentliche Kündigung: Wann eine soziale Auslauffrist nötig ist

Verhaltensbedingte Kündigung: Was Arbeitgeber beachten müssen

Unwirksame Kündigung wegen vermeintlich fehlerhafter Arbeitszeiterfassung

Schlagworte zum Thema:  Kündigung , Fahrlässigkeit , Urteil
Meistgelesene Beiträge
Neueste Beiträge
0 Kommentare
Das Eingabefeld enthält noch keinen Text oder nicht erlaubte Sonderzeichen. Bitte überprüfen Sie Ihre Eingabe, um den Kommentar veröffentlichen zu können.
Noch keine Kommentare - teilen Sie Ihre Sicht und starten Sie die Diskussion
Zum Haufe Shop
Zum Thema Arbeitsrecht
HR-Online-Konferenz-2026: Wie HR die KI-Transformation gestalten kann
HR-Online-Konferenz-2026

HR steht vor großen Veränderungen: KI, steigende Anforderungen und neue Erwartungen an Kultur und Führung. Die HR-Online-Konferenz 2026 liefert Ihnen kompakte, praxisnahe Impulse und konkrete Lösungen. 
Rechtssicher handeln: Die Kündigung
Die Kündigung

Dieses Buch führt Sie Schritt für Schritt durch den Kündigungsprozess. Anhand konkreter Beispiele werden die zehn wichtigsten Kündigungsfälle erklärt. Rechtliche Tipps, Prüfschemata sowie Muster für Betriebsratsanhörungen und Kündigungsschreiben bieten Sicherheit und Arbeitserleichterung.
Bleiben Sie immer Up-to-date mit dem Personal Newsletter - kostenlos und unverbindlich