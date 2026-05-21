Meike Jenrich

Meike Jenrich

Redakteurin Personalmagazin

Info

Meike Jenrich ist Redakteurin für "personalmagazin" mit dem Schwerpunkt Arbeitsrecht. Sie behält Gesetzesvorhaben, Rechtsprechung und aktuelle Entwicklungen im Blick, plant und koordiniert Beiträge von externen Autoren, führt Interviews mit Rechtsexperten sowie HR-Führungskräften und schreibt für das Online-Portal haufe.de/personal und das "personalmagazin". Zudem verantwortet sie mit Frank Bollinger zusammen einmal jährlich die Sonderpublikation "Kanzleien im Arbeitsrecht".

Meike Jenrich studierte Rechtswissenschaften an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz, der Universidad de Valencia und der Albertus-Magnus-Universität zu Köln. Nach ihrem Referendariat und zweitem juristischem Staatsexamen arbeitete sie als Redakteurin für diverse Fernsehformate. Als freie Autorin und Journalistin schrieb sie unter anderem für die Badische Zeitung sowie die Haufe Online-Redaktionen Personal, Recht und Immobilien. Seit 2022 ist sie festes Mitglied der Redaktion "personalmagazin".

Themen

Arbeitsrecht

Rechtsprechung

BAG-Urteil

30 Artikel von dieser Autorin

Unwirksame Kündigung wegen vermeintlich fehlerhafter Arbeitszeiterfassung
Zeiterfassung Uhr Stift
News 21.05.2026 Urteil

Die Kündigung einer Leiterin im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit wegen mutmaßlichem Arbeitszeitbetrug war unwirksam. Das hat das Arbeitsgericht Berlin entschieden. 

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Keine Inflationsausgleichsprämie während Elternzeit
Baby
News 13.05.2026 BAG-Urteil

Im Streit um die Zahlung eines tariflichen Inflationsausgleichs während der Elternzeit unterlag eine Arbeitnehmerin auch in der letzten Instanz. Der Tarifvertrag durfte Beschäftigte in Elternzeit ausschließen, entschied das Bundesarbeitsgericht (BAG).

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EU verschiebt zentrale Regelungen des AI Acts
Mann Laptop KI
News 11.05.2026 KI-Verordnung

Das Europäische Parlament und der Rat haben sich auf den "Digital Omnibus" zur Vereinfachung der EU-Verordnung zur Regulierung von Künstlicher Intelligenz (AI Act) geeinigt. Damit werden zentrale KI-Regelungen verschoben sowie inhaltliche Änderungen vorgenommen.

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Kabinett beschließt Änderung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes
AGG Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz
News 07.05.2026 Gesetzesvorhaben

Das Bundeskabinett hat am 6. Mai 2026 den Gesetzentwurf für eine Reform des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) beschlossen. Ziel ist es, EU-Vorgaben zum Diskriminierungsschutz ins deutsche Recht umzusetzen. Außerdem soll der Diskriminierungsschutz verbessert werden. 

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Kein Nachtschichtzuschlag für Spätschicht
Zwei Arbeiter bei Wartungsarbeiten in U-Bahnschacht
News 06.05.2026 Urteil

Ein Arbeitnehmer forderte für Arbeitsstunden während der sogenannten Spätschicht Zuschläge und berief sich dabei auf die tarifvertragliche Regelung zur Nachtschichtarbeit. Das Landesarbeitsgericht (LAG) Thüringen wies die Klage ab.

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Was bei Homeoffice-Regelungen zu beachten ist
Home Office
News 05.05.2026 Homeoffice

Jede vierte erwerbstätige Person arbeitete im Jahr 2025 zumindest gelegentlich im Homeoffice. Das geht aus einer Mitteilung des Statistischen Bundesamtes hervor. Die Entscheidung, ob mobiles Arbeiten von zuhause möglich ist, liegt jedoch beim Arbeitgeber. Lesen Sie mehr zu den arbeitsrechtlichen Voraussetzungen bei der Vereinbarung von Homeoffice-Regelungen.

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Schlussformel im Arbeitszeugnis muss nicht korrigiert werden
Mann unterschreibt Dokument (1)
News 29.04.2026 Urteil

Ein Arbeitnehmer forderte Änderungen bei der Formulierung der Schlussformel in seinem Arbeitszeugnis. Das Arbeitsgericht Stuttgart entschied, dass der Arbeitnehmer keinen Anspruch auf Zeugniskorrektur hat.

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Was Arbeitgeber bei Bewerbungen von Schwerbehinderten beachten müssen
Arbeiten Rollstuhl Inklusion
News 17.04.2026 Schwerbehinderung

Während ein AGG-Hopper vor dem Arbeitsgericht Hamm mit einer rechtsmissbräuchlichen Diskriminierungsklage scheiterte, war ein schwerbehinderter Bewerber vor dem LAG Rheinland-Pfalz erfolgreich. Der Arbeitgeber hatte keinen Vermittlungsauftrag an die Bundesagentur für Arbeit gestellt. Welche Besonderheiten gelten im Einstellungsprozess bei schwerbehinderten Menschen? 

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Massenentlassungen unterliegen weiter strengen Vorgaben
Burnout Streichhölzer
News 15.04.2026 BAG-Urteil

Massenentlassungen sind oft das letzte Mittel in schwierigen Situationen – und unterliegen weiterhin strengen Anforderungen. Das hat das Bundesarbeitsgericht entsprechend der Vorgaben des Europäischen Gerichtshofs in zwei aktuellen Urteilen entschieden. 

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Arbeitsrechtliche Voraussetzungen für Schichtarbeit
Nachtarbeit
News 10.04.2026 Arbeitszeit

Fast jeder zehnte Berufstätige in Deutschland hat 2024 Nachtarbeit geleistet, zeigt eine neue Erhebung des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden. Um die Abläufe sicherzustellen, setzen Unternehmen ihre Beschäftigten häufig im Schichtdienst ein. Doch welche arbeitsrechtlichen Voraussetzungen müssen Arbeitgeber beachten, wenn sie Schichtarbeit anordnen wollen?

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Fristgerechte Umsetzung der Entgelttransparenzrichtlinie ist fraglich
Frau Mann Treppe Equality Gleichstellung Equal Pay
News 08.04.2026 Gender Pay Gap

Die EU-Entgelttransparenzrichtlinie muss in Deutschland bis zum 7. Juni 2026 umgesetzt werden. Für Januar 2026 war ein Referentenentwurf für ein nationales Gesetz zur Entgelttransparenz angekündigt, der noch immer aussteht. Eine rechtzeitige Umsetzung wird somit immer unwahrscheinlicher. Was bedeutet das für Arbeitgeber?

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Arbeitgeber muss zusammenhängenden Urlaub gewähren
Wandern in den Allgäuer Alpen
News 07.04.2026 Beschluss

Eine Arbeitnehmerin wollte ihren Arbeitgeber im Wege einer einstweiligen Verfügung dazu verpflichten, ihr drei Wochen Urlaub zu gewähren. Vor dem LAG Thüringen hatte sie damit Erfolg.

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Wann Sonntagsarbeit erlaubt ist
Erschöpfte junge Frau Massage
News 02.04.2026 Arbeitszeitgesetz

Angestellte Masseurinnen und Masseure dürfen auch an Sonn- und Feiertagen beschäftigt werden. Das hat das Verwaltungsgericht Berlin in einem Eilverfahren entschieden. Wer sonst an Sonn- und Feiertagen arbeiten darf – und unter welchen Voraussetzungen der Arbeitgeber dies anordnen darf.

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Unwirksame Versetzung eines Abteilungsleiters
Business Frau Mann Treppe Erschöpfung Schlaf
News 01.04.2026 Urteil

Die Versetzung eines Arbeitnehmers in eine andere Abteilung war unwirksam. Die ihm neu zugewiesenen Tätigkeiten seien nicht gleichwertig zu denen der alten Position, entschied das LAG Niedersachsen.

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Pauschale Freistellungsklausel im Arbeitsvertrag ist unzulässig
Dienstwagen Firmenwagen Außendienst autofahren
News 30.03.2026 BAG-Urteil

Eine Klausel in einem formularmäßigen Arbeitsvertrag, die pauschal vorsieht, dass Beschäftigte bei einer Kündigung bis zum Ablauf der Kündigungsfrist unter Fortzahlung der Vergütung freigestellt werden, ist unwirksam. Das hat das Bundesarbeitsgericht entschieden.

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EuGH nimmt Stellung zur Kündigung nach Kirchenaustritt
Beraterin und Klientin hört zu
News 19.03.2026 EuGH-Urteil

Ist es zulässig, dass kirchliche Arbeitgeber Beschäftigten allein aufgrund ihres Austritts aus der katholischen Kirche kündigen? Der Europäische Gerichtshof hat entschieden, dass ein katholischer Arbeitgeber einer Mitarbeiterin in der Schwangerschaftsberatung nicht allein aus dem Grund kündigen durfte, dass sie aus der katholischen Kirche ausgetreten ist.

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Keine Sonderleistung wegen Streikteilnahme
Female activist protesting with megaphone during a strike
News 16.03.2026 Urteil

Ein Arbeitgeber verweigerte einem Mitarbeiter eine jährliche Sonderzahlung. Der Grund waren zahlreiche Fehltage, die der Mitarbeiter aufgrund der Teilnahme an Streiks angesammelt hatte. Eine Betriebsvereinbarung kann vorsehen, dass auch streikbedingte Fehltage zur Kürzung der Sonderleistung berechtigen, entschied das LAG Nürnberg.

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EU vereinfacht Nachhaltigkeitsberichterstattung
Baum vor Büro
News 12.03.2026 Corporate Sustainability Reporting Directive

Die EU hat die CSRD-Berichterstattung für Unternehmen sowie die Sorgfaltspflichten in der Lieferkette überarbeitet. Die Omnibus-Änderungsrichtlinie wurde am 24. Februar 2026 verabschiedet und bereits im EU-Amtsblatt veröffentlicht. Die Anforderungen an die Nachhaltigkeitsberichterstattung und die Sorgfaltspflichten für Unternehmen wurden damit deutlich vereinfacht. 

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AGG-Entschädigung für abgelehnte Bewerberin mit Kopftuch
Frau mit Kopftuch und ältere Frau sprechen über Dokument
News 11.02.2026 BAG-Urteil

Eine Tätigkeit an der Passagier- und Gepäckkontrolle eines Flughafens darf grundsätzlich mit einem religiösen Kopftuch ausgeübt werden. Das entschied das Bundesarbeitsgericht und gab der Klage einer abgelehnten Bewerberin auf Entschädigung statt.

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Streit um 13. Monatsgehalt nach Unfall
Autobahn bei Nebel
News 09.02.2026 BAG-Urteil

Ein Arbeitnehmer hat Anspruch auf ein tarifliches 13. Monatsgehalt. Der Unfall, den er auf der Fahrt zu der ihm zugewiesenen Baustelle hatte, war ein Arbeitsunfall, entschied das BAG. Damit lagen die entsprechenden Voraussetzungen vor.

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