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Meike Jenrich ist Redakteurin für "personalmagazin" mit dem Schwerpunkt Arbeitsrecht. Sie behält Gesetzesvorhaben, Rechtsprechung und aktuelle Entwicklungen im Blick, plant und koordiniert Beiträge von externen Autoren, führt Interviews mit Rechtsexperten sowie HR-Führungskräften und schreibt für das Online-Portal haufe.de/personal und das "personalmagazin". Zudem verantwortet sie mit Frank Bollinger zusammen einmal jährlich die Sonderpublikation "Kanzleien im Arbeitsrecht".

Meike Jenrich studierte Rechtswissenschaften an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz, der Universidad de Valencia und der Albertus-Magnus-Universität zu Köln. Nach ihrem Referendariat und zweitem juristischem Staatsexamen arbeitete sie als Redakteurin für diverse Fernsehformate. Als freie Autorin und Journalistin schrieb sie unter anderem für die Badische Zeitung sowie die Haufe Online-Redaktionen Personal, Recht und Immobilien. Seit 2022 ist sie festes Mitglied der Redaktion "personalmagazin".