Infografik zeigt aktuelle Gesetzgebung zu HR-Themen

Bild: Haufe Online Redaktion Wer auf eines der 17 Themenfelder klickt, bekommt alle aktuellen Fakten zur geltenden Rechtslage angezeigt. Den Link zur Infografik finden Sie in dieser News.

Eines kann man dem Gesetzgeber in der Corona-Pandemie wahrlich nicht vorwerfen: Untätigkeit. Ein Gesetz jagt das nächste, bisweilen hat man beinahe den Eindruck, der Bundestag müsse aufpassen, dass er sich nicht selbst überholt beim Verabschieden neuer gesetzlicher Regelungen. Wir helfen Ihnen mit einer grafisch aufbereiteten Übersicht, den Überblick zu behalten.

Zur Abfederung der wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Covid-19-Pandemie hat die Bundesregierung zuletzt ein milliardenschweres Konjunkturpaket aufgelegt, dessen einzelne Punkte nun in Gesetzesform gegossen werden. Hier müssen Personaler die sie betreffenden Vorhaben im Auge behalten. In den letzten Wochen sind bereits etliche personalrechtlich relevante Neuregelungen in Kraft getreten.

Mehrere Gesetze zu denselben Themen erschweren den Überblick

Sie haben die Neuregelungen zum Kurzarbeitergeld im Blick? Alle? Sind Sie sicher? Wie sieht es mit der Steuerfreiheit der Arbeitgeberzuschüsse zum Kurzarbeitergeld aus? Wie war da nochmal die letzte Regelung? Rückwirkend ab wann? Fragen über Fragen.

Oder nehmen wir die Eltern von Kita-Kindern, die zur Kinderbetreuung zuhause bleiben müssen. Die Regelung zur Entschädigung des Verdienstausfalls findet sich im Infektionsschutzgesetz. In welcher Höhe? Für welchen maximalen Zeitraum? Für welchen Personenkreis gilt das genau? Wann läuft das aus? Man sieht besser nochmal nach.

Man hat es zurzeit wahrlich nicht leicht als HR-Mitarbeiter, wenn man Fehler vermeiden und keine falschen Auskünfte geben möchte. Das Problem ist, dass nicht das eine Gesetz erlassen wurde, mit dem ein Thema erschöpfend und abschließend geregelt wurde, sondern dass eine ganze Reihe von Gesetzen immer wieder Änderungen beim gleichen Thema herbeigeführt hat. Das mag gesetzgeberisch notwendig gewesen sein, um auf eine laufende Entwicklung angemessen zu reagieren. Die Übersichtlichkeit, welche Regelung ab wann für welchen Zeitraum gilt, hat diese Vorgehensweise des Gesetzgebers aber sicherlich nicht erhöht.

>> Klicken Sie hier, um zur interaktiven Infografik auf infogram.com zu kommen. <<

Neue Infografik verschafft Übersicht

Unsere Infografik "Auswirkungen der Corona-Pandemie auf HR-Themen" verschafft Ihnen einen schnellen Überblick, welches Thema derzeit welchen Stand hat. Klicken Sie einfach eines der 17 Themenfelder an und Sie bekommen direkt alle aktuellen Fakten zur geltenden Rechtslage angezeigt.

Damit ist ein erster Überblick zu jedem Thema einfach und unkompliziert möglich. Unsere Redaktion passt die Grafik jederzeit dem aktuellen Stand der Gesetzgebung an und ergänzt neue gesetzliche Regelungen, sobald sie in Kraft treten.

Machen Sie sich schlau und bleiben Sie mit uns zusammen gespannt, welche Entwicklungen die einzelnen Themen in den kommenden Monaten nehmen werden. Wie wird es mit dem Kurzarbeitergeld im kommenden Jahr weitergehen? Etliche der jetzt geltenden Regelungen laufen zum 31. Dezember 2020 aus. Im September möchte die Regierung "im Lichte der pandemischen Lage eine verlässliche Regelung für den Bezug von Kurzarbeitergeld ab dem 1. Januar 2021 vorlegen." Wir halten Sie auf dem Laufenden!





