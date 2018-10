Bild: Haufe Online Redaktion Die Koalitionäre haben sich geeinigt

Was lange währt … Endlich ist der Koalitionsvertrag in trockenen Tüchern. Lesen Sie, was die große Koalition rund um das Thema Arbeitsrecht plant, von Mindestlohn über Werkverträge, Teilzeitarbeit bis hin zur Tarifeinheit.