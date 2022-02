Arbeitgeber muss Zugang einer E-Mail beweisen

Benachrichtigungspflicht nach Art. 34 DSGVO: Datenschutz-Schadensersatz wegen fehlgeleiteter Mail mit Bewerberdaten

Weil in einem Bewerbungsverfahren eine Antwort-Mail auf eine Bewerbung mit personenbezogenen Daten durch einen Fehler an einen Dritten versendet wurde, verklagte der Bewerber das Unternehmen. Das Landgericht Darmstadt sprach ihm ein Schmerzensgeld in Höhe von 1.000 EUR zu, nicht zuletzt, weil er über die Panne nicht informiert wurde. Weiter