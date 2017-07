Im Ländervergleich hat Deutschland bis zu einem Drittel weniger Beschäftigte im öffentlichen Dienst. Bild: Fotolia LLC.

Im öffentlichen Dienst in Deutschland waren im Jahr 2015 im Vergleich zu 14 anderen Ländern bis zu einem Drittel weniger Personen beschäftigt. In Deutschland arbeiteten knapp 11 % aller Beschäftigten im öffentlichen Dienst.

Der öffentliche Dienst in Deutschland ist für Viele ein attraktiver Arbeitgeber, ob als Angestellter oder Beamter. Neben einem sicheren Arbeitsplatz punkten geregelte Arbeitszeiten und eine sichere Bezahlung des Gehalts. Die Anzahl der Beschäftigten im öffentlichen Dienst in Deutschland fällt jedoch im Ländervergleich gering aus. Bei einem Vergleich unter 15 Ländern liegt Deutschland mit dem Anteil der Beschäftigten im öffentlichen Dienst im Jahr 2015 auf dem drittletzten Platz. Lediglich Südkorea und Japan liegen dahinter. Im Vergleich zu Norwegen, welches auf dem ersten Platz mit 30 % der Beschäftigten im öffentlichen Dienst liegt, waren es in Deutschland ungefähr ein Drittel weniger. Generell liegen die Länder in Nordeuropa mit der Anzahl der Beschäftigten im öffentlichen Dienst auf den ersten Plätzen.

Link zur Infografik:

Beschäftigtenanzahl im öffentlichen Dienst im Ländervergleich