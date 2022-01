Öffentlicher Dienst in Deutschland altert rapide

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany Der Beamtenbund fordert mehr Investitionen in den öffentlichen Dienst.

In Deutschland geht die Anzahl junger Beschäftigter prozentual zurück. Außerdem werden 1,3 Millionen Beschäftigte in den nächsten Jahren in den Ruhestand gehen. Der Beamtenbund dbb fordert daher noch mehr Bemühungen bei der Personalgewinnung.