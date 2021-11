Planungen zu 3G am Arbeitsplatz und Homeoffice

Bild: pixabay Um Kontakte zu verringern, sollen Beschäftigte wieder mehr im Homeoffice arbeiten.

Die neue 3G-Regel am Arbeitsplatz nimmt immer konkretere Formen an. Sie hat Folgen vor allem für Ungeimpfte. Das Ziel: Die Gefahr einer Weiterverbreitung des Coronavirus in Betrieben soll verringert werden.