Kein Anspruch auf Entgeltfortzahlung nach TV-L bei Erholungskuren

Die Elternzeit als berufliche Auszeit zur Kinderbetreuung hat sich längst bewährt. Auch immer mehr Väter nutzen sie. Ab 1.7.2015 gelten Neuregelungen bei der Elternzeit: Sie kann in Zukunft noch flexibler als bisher in Anspruch genommen werden, außerdem wird das Elterngeld Plus eingeführt.

