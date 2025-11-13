Volker Lehmkuhl
Volker Lehmkuhl
Freier Fachjournalist, Herrenberg
Dezentrale Heizsysteme: Lösungen für die Etage
Bild: Stiebel Eltron Bei großzügigen, ungenutzten Dachböden ist die Aufstellung großer Luft-Wasser-Wärmepumpen eine Option

Dezentrale Heizsysteme dominieren den Bestand vieler Wohnungsunternehmen. Der Austauschdruck steigt, das Portfolio möglicher Lösungen aber auch. Ein Überblick.

Es gibt in Deutschland vier bis fünf Millionen Gas-Etagenheizungen, genau weiß das wohl niemand. Dazu kommt eine unbekannte Zahl von Einzelheizungen auf der Basis von Gas, Öl und Strom. Neun Prozent betrug der Anteil der Gas-Etagenheizungen an den Heizsystemen 2023 laut Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW). Auf den ersten Blick nicht übermäßig viel. Der zweite Blick zeigt ein anderes Bild: Vor allem in (groß-)städtischen Beständen werden 50 Prozent (und mehr) der Wohnungen dezentral mit fossilem Brennstoff beheizt und teilweise auch mit Warmwasser versorgt. 

So sind bei der Spar- und Bauverein eG Dortmund (Sparbau) zum Beispiel 59 Prozent der Wohnungen mit Gas-Etagenheizungen ausgestattet. "Unser Zielbild bis 2045 sieht vor, dass wir circa die Hälfte über Fernwärme klimaneutral versorgen können. Unsere Innenstadtquartiere Unionviertel und Althoffblock, beide über 100 Jahre alt, werden bereits in den nächsten fünf Jahren an das Fernwärmenetz angeschlossen“, sagt Karsten...

Jetzt weiterlesen
Dies ist ein Beitrag aus der Zeitschrift Die Wohnungswirtschaft.
DW Die Wohnungswirtschaft 11/2025

DW Die Wohnungswirtschaft steht für top-aktuelle Informationen rund ums Wohnen – aus Politik, Verbänden und Unternehmen. Technologische Innovationen von ERP-Software bis KI, Bestandsmanagement, Immobilienrecht sowie die Zukunft von Quartieren und Stadtentwicklung stehen im Fokus.

Abonnieren Sie das Magazin, um den Beitrag vollständig zu lesen
DW Die Wohnungswirtschaft digital - Haufe Shop
Sie besitzen das Magazin bereits? Jetzt anmelden
Schlagworte zum Thema:  Heizung, Wohnungsunternehmen, Gebäudesanierung, Energieversorgung
Meistgelesene Beiträge
Neueste Beiträge