Bild: NaWoh / GdW Mit gleich zwei NaWoh-Qualitätssiegeln wurde die Howoge Wohnungsbaugesellschaft mbH für den Neubau der „Treskow-Höfe“ in Berlin ausgezeichnet

Mit der Neuausrichtung der Förderung für Neubauten rückt die Nachhaltigkeitszertifizierung von Gebäuden stärker in den Fokus. Mit Blick auf die wohnungswirtschaftlichen Kernthemen Nachhaltigkeit und Klimaschutz bietet eine Zertifizierung viele Vorteile. Wir stellen relevante Systeme vor.

Seitdem zinsgünstige Kredite der KfW-Bank im Programm „Klimafreundlicher Neubau (KFN)“ zumindest in der höherwertigen Variante an das staatliche „Qualitätssiegel Nachhaltige Gebäude (QNG)“ geknüpft sind, ist das „Blümchenthema“ Nachhaltigkeitszertifizierung auch finanziell interessant. Aber Geld ist nicht alles: Die frühzeitige Beteiligung eines Koordinierenden für das Thema Nachhaltigkeit richtet das Bauprojekt von Beginn an auf Zukunftsfähigkeit aus.

Welches System passt?

Doch bevor der Vorstand stolz eine Plakette ans frisch zertifizierte Gebäude schraubt, sind Nachdenken und reichlich (zusätzliche) Arbeit notwendig. Zuerst ist Recherche angesagt: Welches Zertifizierungssystem passt am besten zum Unternehmen und zu den Projektzielen? Welche Kategorien werden geprüft und welche Anforderungen werden gestellt? Nicht zuletzt: Welche Marktrelevanz hat das Bewertungssystem und welches Level lässt sich realistischerweise erreichen? Und: Welche Möglichkeiten gibt es, das QNG-Zertifikat und da...

