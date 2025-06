Basel-III-Reform: Property Value als neuer Wertbegriff

Maßstab für bankinterne Immobilienbewertung ist künftig der Property Value

Maßstab für bankinterne Immobilienbewertung ist künftig der Property Value

Regulatorische Änderungen wie die Basel-III-Reform haben Auswirkungen auf die Finanzierungsbedingungen und damit auf die Wirtschaftlichkeit wohnungswirtschaftlicher Investitionen. Welche Rolle spielt der neue Wertbegriff des Property Value?

Die Finanzierungsstruktur von Wohnungsbauinvestitionen in Deutschland ist geprägt durch langfristige grundpfandrechtlich gesicherte Kredite. Damit wurden in der Vergangenheit sehr gute Erfahrungen gemacht, da diese Langfristkultur einerseits den Investoren ein hohes Maß an Planungssicherheit gewährt, andererseits auch für die Mietenden eine sichere Basis bietet, da Zinserhöhungen Einfluss auf die Höhe der Miete haben. Regulatorische Änderungen wie die Reform von Basel III haben direkte Auswirkungen auf die Finanzierungsbedingungen und damit auch auf die Wirtschaftlichkeit von Investitionen.

Umsetzung der Reform von Basel III

Mit der Veröffentlichung der geänderten regulatorischen Anforderungen an Banken im EU-Amtsblatt im Sommer 2024 wurde die Umsetzung der Basel-III-Reform in der EU abgeschlossen. Die wesentlichen Anforderungen ergeben sich aus der Capital Requirements Regulation (CRR III) und der Capital Requirements Directive (CRD). Da es sich bei der CRR III um eine Verordnung hande...

