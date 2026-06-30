Den richtigen Weg zu einer CO2-armen Lösung für die Dekarbonisierung im Gebäudebestand finden, ist die Frage

Bild: Getty Images Den richtigen Weg zu einer CO2-armen Lösung für die Dekarbonisierung im Gebäudebestand finden, ist die Frage

Wärmepumpen und Photovoltaikanlagen gelten als Schlüsseltechnologien für klimaneutrales Heizen im Gebäudebestand – und gehören zu den zentralen Kombinationen. Doch es gibt Herausforderungen.

Sinkende Komponentenpreise bei Photovoltaik, neue Wärmepumpengenerationen, angepasste Förderprogramme und zunehmende Praxiserfahrungen verschieben die Fragestellung für die Immobilienwirtschaft: Es geht längst nicht mehr um das "Ob", sondern um das "Wie, wann und in welcher Kombination".

Das ist auch aus wirtschaftlicher Sicht sinnvoll. Denn die Kosten fossiler Energieträger steigen weiter – sei es politisch oder marktbedingt. Wärmepumpen, insbesondere zusammen mit Photovoltaik, bieten eine vergleichsweise stabile und CO2-arme Lösung für die Dekarbonisierung im Gebäudebestand.

Wärmepumpen: Markt strukturell auf Wachstumskurs

Der Markt für Wärmepumpen wächst strukturell weiter, auch wenn die Absatzzahlen zuletzt schwankten. Nach einem Rekordjahr mit mehr als 350.000 verkauften Anlagen in Deutschland folgte 2024 eine deutliche Abkühlung – unter anderem infolge von Förderunsicherheiten und hohen Investitionskosten.

Neben klassischen Luft-Wasser-Wärmepumpen etablieren sich zunehmend Hochtempe...