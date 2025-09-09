Maßnahmen gegen Starkregen: Prinzip der Schwammstadt erklärt

2,6 Milliarden Euro Schaden in den vergangenen 20 Jahren: Starkregen trifft jedes zehnte Wohngebäude. Das Prinzip der Schwammstadt zeigt, wie Städte Wasser gezielt speichern, Versickerung fördern und Überschwemmungen mindern – ein innovativer und klimaresilienter Ansatz.

Es braucht dringend einen detaillierten Blick auf die aktuellen Folgen des Klimawandels in Deutschland. Die Entwicklung der Starkregenereignisse muss ausführlicher analysiert werden. Innovative städtebauliche Konzepte, wie das Prinzip der Schwammstadt, müssen sich weiter in der Branche verbreiten. Denn diese und natürlich viele weitere Beiträge müssen zeitnah in der Immobilienwirtschaft geleistet werden, um die Zukunft nachhaltig zu gestalten.

Immobilienwirtschaft: Klimawandel und die Folgen

Seit Beginn der industriellen Revolution hat sich das Klima in Deutschland deutlich verändert. Die Durchschnittstemperatur ist seit 1881 um etwa 1,6 °C gestiegen, wobei der Temperaturanstieg sogar über dem globalen Durchschnitt liegt und eine Vielzahl von Veränderungen für die Umwelt wie auch die Gesellschaft bewirkt. Besonders in den Städten, den so genannten Hitzeinseln, steigen die Temperaturen deutlich an. Die Zahl der Hitzetage – Tage mit Temperaturen über 30 °C – nimmt zu. Das bedeutet, dass im...