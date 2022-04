Advertorial: Digitale Zutrittskontrolle

Digitalisierung ist auch in der Welt der Zutrittskontrolle zunehmend von Relevanz – Das Unternehmen Intratone hat es sich mit seinen Produkten zur Aufgabe gemacht, entsprechende Lösungen für individuelle Gebäudekonzeption zu liefern.

Auch die Zutrittskontrolle sollte unserem modernisierten Alltag im Immobiliensektor gerecht werden und den individuellen Bedürfnissen von Hausverwaltung und Bewohnern entsprechen. Das Unternehmen Intratone hat sich in einer Vielzahl von technologischen Lösungen mit dem Thema „Zutrittskontrollsystem“ auseinandergesetzt.

Dabei wurde sich auf drei große Produktgruppen fokussiert:

Transponder-Leseeinheiten

Die Transponder-Leseeinheiten ermöglichen komfortablen und zugleich sicheren Gebäudezugang. Sie lassen sich über eine Online-Verwaltungsplattform programmieren und konfigurieren und sind in die Intratone Gegensprechanlagen integrierbar.

Sie sind als sensorische Variante erhältlich, bei der ein Transponder-Schlüssel vor die Leseeinheit gehalten werden muss, oder in der Handsfree-Version. Hierbei müssen die Handsfree Transponder von Intratone zum Entriegeln und Öffnen der Haustür lediglich am Körper mitgeführt werden, denn sie übermitteln ihr Signal selbständig an die in die Anlage integrierte Transponder-Leseeinheit. Diese erfasst den kontaktlosen Schlüssel in einem Umkreis von einem Meter, wie man es beispielsweise von Autotürentriegelungen kennt.

Bild: ©4DD communication GmbH Neu-Codierungen, Änderungen und Entwertungen von Handsendern über die Intratone Online-Verwaltungsplattform

Code-Tastaturen

Die Code-Tastaturen mit Drucktasten lassen sich optional mit den Transponder-Leseeinheiten und/oder einer Klingel kombinieren. Sie sind besonders für die Zugangskontrolle von Dienstleistern geeignet, denn über die Online-Verwaltungsplattform lassen sich Kurzzeit-Zugänge in Echtzeit erstellen, konfigurieren und löschen.

Des Weiteren sind die Code-Tastaturen der Intratone Gegensprechanlagen mit Blindenschrift ausgestattet und bieten die Möglichkeit, Bewohner über eine Kurzwahltastenkombination, die ihren Telefonnummern zugeordnet sind, anzuklingeln. Diese Funktion setzt demnach keine Kenntnis über Position und Anordnung der Klingelschilder vom Besucher voraus und ermöglicht eine effiziente Kontaktaufnahme.

Hochfrequenz-Funkempfänger

Die Hochfrequenz-Funkempfänger bietet Intratone zur Montage im Innen- und Außenbereich an. Zugänge zu Parkplätzen oder -häusern können hierüber aus der Ferne und in Echtzeit erteilt werden.

Die wasserdichten Funkempfänger zur Außenmontage beinhalten ein bis zwei Relais für eine bequeme Steuerung von Toren, Garagen oder Schranken.

Bild: ©4DD communication GmbH Bequeme Steuerung von Toren, Garagen oder Schranken.

Zutrittskontrolle allumfassend gedacht

Intratone bietet für all ihre Produktgruppen ganzheitliche Konzepte. Nachhaltigkeit, Barrierefreiheit und Service sind die ausschlaggebenden Motoren für Zutrittskontrolle im Sinne eines soliden Innovationsgedankens:

Nachhaltige Lösungen

Das globale Mobilfunknetz ermöglicht es Intratone, vielseitige Innovationen zu entwickeln.

Die digitalen Gegensprechanlagen müssen dank dieser Möglichkeit nicht in jede einzelne Wohneinheit verkabelt werden, was bis zu 1920 g Kunststoff-, 4800 g Elektronik- und 320 m Kabel-Abfälle einspart.

Aber auch im Bereich Zutrittskontrolle ist diese Technologie von großem Nutzen:

Das Konfigurieren der Zutrittskontrollsysteme aus der Ferne und in Echtzeit über die Online-Verwaltungsplattform erspart kraftstoffaufwändige Anfahrten zu den Geräten.

Bild: ©4DD communication GmbH Transponder-Leseeinheiten lassen sich unkompliziert in die nachhaltigen Intratone Gegensprechanlagen integrieren.

Barrierefreie Zugänge

Für körperlich beeinträchtigte Bewohner kann bereits die eigene Haustür die erste Herausforderung im Alltag darstellen. Gehhilfen, Rollstühle oder amputierte Arme erschweren das Türöffnen und stellen Betroffene oft in Abhängigkeit Zweiter. Die hierfür entwickelte Handsfree Transponder-Leseeinheit schafft Abhilfe und entriegelt die Tür automatisch mithilfe eines Transponders, welchen man lediglich mit sich führen muss.

Der Rundumservice

Intratone legt großen Wert auf Nutzerfreundlichkeit und fachgerechte Installation. Hierzu bietet das Unternehmen regelmäßig technische Trainings für Installateure an und steht Hausbesitzern wie Bewohnern bei Fragen und Problemen zur Verfügung.