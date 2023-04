Christian Gaebler ist neuer Bausenator in Berlin. Matthias Leube ist in Doppelfunktion CEO Germany und Head of Capital Markets Germany bei Colliers. Peach-Property-CEO Thomas Wolfenberger tritt zurück. Und das ESW – Evangelisches Siedlungswerk hat mit Gerda Peter und Michael Soukup eine neue Doppelspitze.

Berlin hat einen neuen Senat. In der Verwaltung für Bauen, Wohnen und Stadtentwicklung steigt Christian Gaebler (SPD) zum Senator auf. Er war bisher Staatssekretär. Diese Posten haben Alexander Slotty und Stephan Machulik inne. Petra Kahlfeldt ist weiterhin Senatbaudirektorin.

Bild: Andreas Labes Christian Gaebler

BMWSB: Neue parlamentarische Staatssekretärin

Die Thüringer Bundestagsabgeordnete Elisabeth Kaiser (SPD) folgt auf Cansel Kiziltepe (SPD) als neue parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB). Sie wurde am 28.4.2023 vereidigt. Kiziltepe hatte das Amt seit Gründung des Ministeriums im Dezember 2021 inne. Kiziltepe wird Sozialsenatorin in Berlin.

Colliers: CEO Germany jetzt mit Doppelfunktion

Matthias Leube, CEO Germany bei Collies, hat im April 2023 zusätzlich den Aufgabenbereich des Head of Capital Markets Germany übernommen. In dieser Doppelfunktion war er bereits einmal tätig, bevor Christian Kadel im Jahr 2018 bei Colliers einstieg. Unterstützt wird Leube durch zwei Positionen, die Colliers neu schafft: Felix Kluge, bislang Director Occupier Services, wird Head of Business Development Germany. Die Position des Head of Transaction Advisory Germany wird in Kürze neu besetzt.

Peach Property: CEO Thomas Wolfensberger tritt zurück

Dr. Thomas Wolfensberger, Vorstandschef (CEO) bei der Peach Property Group AG, tritt auf der Generalversammlung der Gesellschaft am 24.5.2023 nach 16 Dienstjahren zurück. Verwaltungsratspräsident Reto Garzetti wird dann als Executive Chairman die operativen Führungsaufgaben des CEO und den Vorsitz der Geschäftsleitung übernehmen. Gleichzeitig wird Marcus Schmitt zum Chief Operating Officer (COO) in Deutschland bestelllt. Er tritt die Position im Juli 2023 an. Wolfensberger wird dem Unternehmen künftig als Berater zur Verfügung stehen.

Neue Doppelspitze beim Wohnungsunternehmen ESW

Das ESW – Evangelisches Siedlungswerk hat seit dem 1.4.2023 eine neue Doppelspitze. Gerda Peter und Michael Soukup haben die Leitung des Wohnungsunternehmens übernommen. Peter war zuletzt als Geschäftsführerin bei der GWG München und Dozentin bei der International School of Management tätig. Soukup kommt von der wbg Nürnberg, wo er die Unternehmensentwicklung verantwortete.

Heimstaden Deutschland: Christopher Timm kehrt zurück

Das skandinavische Wohnungsunternehmen Heimstaden hat in Deutschland für die Position des Head of Asset Management Christopher Timm gewonnen. Er war nach der Übernahme der deutschen Akelius-Gesellschaften bereits als Regionalleiter Berlin in dem Unternehmen. Zwischenzeitlich wechselte Timm als Asset Manager zu einem internationalen Investor für Gesundheitsimmobilien. Seine neuen Aufgaben hat zuletzt interimistisch Investment Director David O’Brien inne

Bild: Heimstaden/Ines Grabner Christopher Timm

Bauverein AG Darmstadt: Technischer Vorstand verlängert

Der Vertrag von Armin Niedenthal als Technischer Vorstand der Bauverein AG Darmstadt wurde um weitere fünf Jahre bis Dezember 2028 verlängert. Er ist seit Januar 2016 in dem Gremium bei der städtischen Immobilientochter. Die erste Vertragsverlängerung erfolgte bis 2023. Die Unternehmensspitze besteht aus

Niedenthal und dem kaufmännischen Vorstand Sybille Wegerich.

Instone Real Estate: David Dreyfus wird CFO

Foruhar Madjlessi hört vorzeitig als Finanzvorstand (CFO) bei der Instone Real Estate Group auf, wie im April bekannt wurde, und wird das Unternehmen zum 31.7.2023 verlassen. Der Vertrag wäre noch bis Ende 2026 gelaufen. David Dreyfus wird zum 1.9.2023 als neuer CFO in den Vorstand der Gesellschaft berufen. Er war zuletzt als Senior Partner des Beratungshauses Lilja & Co. tätig.

Veränderungen im Hochtief-Vorstand

Im Zuge der Neuausrichtung der Konzernzentrale – nach der Übernahme von Cimic und der weltweiten Weiterentwicklung der Hochtief-Gruppe in neue Hightech-Geschäftsfelder – strukturiert die Gesellschaft den Vorstand neu: José Ignacio Legorburo Escobar und Nikolaus Graf von Matuschka legen das Mandat im Holding-Vorstand nieder und wechseln ins operative Europageschäft. Ángel Muriel Bernal wurde zum 17.4.2023 als neuer Chief Operating Officer (COO) in den Vorstand bestellt.

Jens Hogekamp ist Geschäftsführer bei Becken Development

Geschäftsführer Dominik Tenhumberg hat Ende März die Becken Development GmbH verlassen. Auf ihn folgte zum 1.4.2023 Jens Hogekamp, der zuvor seit 2017 in der Becken-Gruppe den Bereich Asset Management leitete. Er wird das Unternehmenn künftig mit dem bisherigen Geschäftsführer Joachim Schmidt-Mertens in neuer Doppelspitze führen.

Values: Neuer Geschäftsführer Business Development

Dr. Marc Langenach wurde zum Geschäftsführer Business Development und Vertrieb bei Values Real Estate bestellt. Er kommt von AEW-Konzern, wo er in den vergangenen zehn Jahren Head of Funds & Separate Accounts war.

Bild: Values Real Estate Marc Langenbach

Thomas Heckh erweitert Geschäftsführung der HD Gruppe

Die HD Gruppe erweitert mit Thomas Heckh als Geschäftsführer der HDHI Real Estate GmbH das Management. Er hatte zuvor Leitungsfunktionen unter anderem bei der Würth Group, Jones Lang Lasalle (JLL), Comfort und zuletzt Lührmann inne.

Cube Easy-E: Behnam Afshar ist Geschäftsführer

Behnam Afshar hat vor Kurzem neben seiner bisherigen Funktion als Bereichsleiter Baumanagement bei Cube Real Estate die Geschäftsführung der Tochter Cube Easy-E GmbH übernommen. Er tritt die Nachfolge von Georg Codjambopoulo an, der das Unternehmen verlassen hat. Lutz Grunert, bei Cube Real Estate als TGA-Projektingenieur im Baumanagement tätig, wird bei Easy-E die technische Leitung übernehmen.

HIH Real Estate gründet Eternigy für E-Mobilität

Die HIH Real Estate hat im April 2023 die Gründung der Tochtergesellschaft Eternigy GmbH bekannt gegeben. Eternigy bietet Ladelösungen für Elektrofahrzeuge für Tiefgaragen und Außenstellplätze von Gewerbe- und Wohnimmobilien. Die Geschäfte führt Falk Schönberg, Senior Asset Manager bei der HIH Real Estate.

Neuer Vorsitzender in der Dena-Geschäftsführung

Der Aufsichtsrat der Deutschen Energie-Agentur GmbH (Dena) hat im April 2023 einen Nachfolger für Andreas Kuhlmann bestimmt: Zum 15.6.2023 wird Michael Schäfer Vorsitzender der Geschäftsführung. Er war zuvor Mitglied der Geschäftsleitung beiim Naturschutzbund Deutschland (NABU), Director Climate & Energy beim WWF Deutschland und Projektleiter Industriepolitik beim Think-Tank Agora Energiewende.

Bild: sevens + maltry Michael Schäfer

Andreas Beulich alleiniger BFW-Bundesgeschäftsführer

Der Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen (BFW) wird seit dem 1.4.2023 von Andreas Beulich als Bundesgeschäftsführer allein geleitet. Er ist seit Dezember 2020 in dem Amt. Markus Weidling, bislang Co-Geschäftsführer, hat den BFW verlassen.

Führungswechsel an der DGfM-Spitze

Christian Bruch, von 2013 bis 2020 BFW-Geschäftsführer, ist zum neuen Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für Mauerwerks- und Wohnungsbau (DGfM) bestellt worden. Er tritt die Nachfolge von Dr. Ronald Rast an, der nach 18 Jahren an der DGfM-Spitze in den Ruhestand geht.

Verena Rock zur gif-Präsidentin gewählt

Bei der Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche Forschung – kurz gif e. V. – wurde die bisherige Vizepräsidentin Prof.Dr. Verena Rock zur Präsidentin gewählt. Sie tritt die Nachfolge von Prof. Dr. Thomas Beyerle an. Brigitte Adam, zuvor Beisitzerin im gif-Vorstand, wird Stellvertreterin von Rock.