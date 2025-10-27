L'Immo-Podcast: So scheitert die Energiewende in Deutschland

Auf der Expo Real wurde viel über ESG geredet. Aber Bankenregulierung und Taxonomie-Regelungen behindern die wirksame Umsetzung. Kann sich hier etwas ändern? Ein Gespräch mit Hauptgeschäftsführer des vdp, Jens Tolckmitt.

Die Preise im Wohnimmobilienbereich steigen. Auch in anderen Segmenten geht es bergauf. Allerdings behindern energetische Anforderungen oft den Neubau. Auch aus der Finanzierungsbranche kommt keine Unterstützung.

Das hat mit dem Basel-III-Reformpaket (Basel IV) genauso zu tun, wie mit den nicht zu Ende gedachten Taxonomie-Regelungen der Europäischen Union. Wenn die Kader, die ein hochkomplexes Regelwerk eingeführt haben, das nun wieder entschlacken sollen, wird es heikel. Die Chance, dass die Entschlackung gar ganz scheitert, ist groß.

