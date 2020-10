Prof. Dr. Günter Vornholz, Professor für Immobilienökonomie an der EBZ Business School in Bochum

Bild: Haufe Online Redaktion Prof. Dr. Günter Vornholz, Professor für Immobilienökonomie an der EBZ Business School in Bochum

Der Sommer, in dem mancherorts das Trinkwasser knapp wurde, hat es ans Licht gebracht: Versiegelte Flächen sind ein Problem. Der Entwurf zum Baulandmobilisierungsgesetz statuiert zugleich eindeutig das Primat des Bauens. Verständlich – und doch zu kurz gedacht, meint Prof. Dr. Günter Vornholz.

Der Sommer, in dem mancherorts das Trinkwasser knapp wurde, hat es ans Licht gebracht: Versiegelte Flächen sind ein Problem. Der Entwurf zum Baulandmobilisierungsgesetz statuiert zugleich eindeutig das Primat des Bauens. Verständlich – und doch zu kurz gedacht, meint Prof. Dr. Günter Vornholz.

Wer baut, muss Ausgleich schaffen für seinen Naturverbrauch. Künftig soll, so ist es angedacht, etwa bei Bauten im unbeplanten Bereich, die Zahlung von Ersatzgeld ganz normal sein, wenn keine anderen Ausgleichsmaßnahmen als möglich gelten. So weit, so halbherzig nachhaltig.

Der eigentliche Skandal jedoch ist, dass es oft gar nicht kontrolliert zu werden scheint, ob Ausgleichsmaßnahmen überhaupt umgesetzt werden. Ein völlig falsches Signal mit Blick auf die Herausforderungen der Zukunft, findet Günter Vornholz, Professor für Immobilienökonomie an der EBZ Business School. Mit ihm spricht Dirk Labusch, Chefredakteur des Magazins Immobilienwirtschaft, im aktuellen L'Immo Podcast.

Hören Sie den Podcast jetzt über Podigee oder Youtube.

L'Immo auf allen Plattformen

Der Podcast von Haufe.Immobilien erscheint regelmäßig – mit spannenden Menschen, Meinungen und Themen aus der Immobilienwirtschaft.

Damit Sie keine Folge verpassen, kündigen wir Neuerscheinungen immer auf unseren Online-Seiten, im Newsletter und in unseren Social-Media-Kanälen an.

Oder folgen Sie uns einfach gleich auf:

Haufe

Spotify

Youtube

Deezer

Google-Podcasts

Apple-Podcasts

Podigee





Das könnte Sie auch interessieren:

Alle L'Immo-Folgen finden Sie hier.