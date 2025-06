DMB wählt Melanie Weber-Moritz zur Präsidentin

Melanie Weber-Moritz ist die neue Präsidentin des Deutschen Mieterbundes (DMB). Die bisherige Bundesdirektorin folgt auf Lukas Siebenkotten.

Auf dem Deutschen Mietertag in Rostock-Warnemünde wählten die 400 Delegierten Melanie Weber-Moritz am 26.6.2025 zur hauptamtlichen Präsidentin des Deutschen Mieterbundes (DMB), wie der Verband mitteilte.

Sie löst Lukas Siebenkotten ab, der in den Ruhestand geht. Er hat das Amt sechs Jahre ausgeübt und war zuvor elf Jahre lang Geschäftsführer der Dachorganisation von 15 Landesverbänden mit mehr als 300 örtlichen Mietervereinen.

DMB-Präsidentin: "Bezahlbare Mieten für alle"

Weber-Moritz war seit 2019 DMB-Bundesdirektorin, Geschäftsführerin der DMB-Verlags GmbH und Chefredakteurin der Mieter Zeitung sowie Geschäftsführerin der DMB EDV-Service GmbH und Vorsitzende des Vereins DMB Info.

Außerdem hat sie den ehrenamtlichen Vorsitz des Verwaltungsrates des Verbraucherzentrale Bundesverbandes (vzbv) inne und ist Vorstandsvorsitzende der Deutschen Stiftung Verbraucherschutz (DSV).

In ihrer Präsidentschaft beim DMB will sich Weber-Moritz für bezahlbare Mieten für alle in Deutschland einsetzen – unabhängig von Einkommen, Wohnort, Herkunft, Geschlecht, gesellschaftlichem Status oder Familienstand.





