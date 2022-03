Im heutigen L‘Immo-Podcast spricht Gastgeber Jörg Seifert mit Ludwig von Busse, dem CEO von Simplifa. Das Unternehmen bietet intelligente Datenleistungen rund um das Thema Aufzüge an. Er untersucht mit ihm, wie nicht nur die Aufzüge, sondern auch die Daten, die diese erzeugen, in Bewegung gebracht werden.

Es gibt über 800.000 Aufzüge in Deutschland. 50 Prozent davon sind älter als 30 Jahre. Das ist für eine Technik, die regelmäßig stark beansprucht wird, ein veritables Alter. Und zudem ist der Faktor Aufzug elementar wichtig für die Sicherheit und die Nutzbarkeit des gesamten Gebäudes.

Um diesen Zustand in einem ersten Schritt überhaupt zu verstehen, kann Simplifa so etwas wie eine digitale Krankenakte eines Aufzugs erstellen. Und danach bietet es qua intelligenter Technik – um im Bild zu bleiben – eine Therapie gepaart mit Vorsorge für die Aufzüge beim anwendenden Unternehmen an. Wie kann das Internet of Things bei dieser Aufgabe helfen?

Das vor neun Jahren gegründete Proptech ist also ganz dicht dran an dem, was die Branche bewegt. Es hat in Deutschland, Österreich und der Schweiz 60 Mitarbeiter.

