Bauliche Maßnahmen und rechtliche Rahmenbedingungen: Die Installation einer PV-Anlage stellt eine bauliche Veränderung dar und muss in der Regel innerhalb einer Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) beschlossen werden. Aktuell zählt die PV-Anlage nicht zu den so genannten privilegierten Maßnahmen – sie kann also nicht von Einzelnen gegen den Willen der Gemeinschaft durchgesetzt werden. Eine gute Kommunikation innerhalb der Eigentümerschaft und eine gemeinsame Zielsetzung sind daher entscheidend.