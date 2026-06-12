3 Fragen an Jan-Christoph Maiwaldt

Daten schlagen Bauchgefühl

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KI_Analystin mit Tablet vor Monitoring-Screens
Bild: Gorodenkoff Productions OU/Gettyimages Wer den Betrieb kennt, kennt den Wert – digitale Steuerung von Immobilien wird zum messbaren Wettbewerbsvorteil

Neue, spezialisierte Wohnkonzepte verändern die Logik der Branche: Entscheidend ist nicht mehr die Immobilie selbst, sondern wie Betrieb, Vermietung und Daten im Alltag zusammenspielen. Steuerung wird messbar, Entscheidungen werden datengetrieben. 3 Fragen an Jan-Christoph Maiwaldt, CEO von Reos.

Sie arbeiten mit einer Plattform für spezialisierte Wohnformen wie Studentenwohnungen und Micro Living, die Betrieb, digitale Prozesse und Daten verbindet. Was genau machen Sie damit – und was verändert sich dadurch im Verständnis von Immobilien?

Im Kern verbinden wir operatives Property Management, digitale Infrastruktur und datenbasierte Steuerung in einem integrierten System. Ziel ist es, Immobilien nicht nur zu verwalten, sondern sie als operativ geführte Assets effizient, skalierbar und wertstabil zu betreiben. Die zentrale Herausforderung im Markt ist, dass „nur gut vermieten“ nicht mehr ausreicht. Entscheidend ist heute der gesamte Betrieb einer Immobilie: Vermietung, Wiedervermietung, Instandhaltung, Serviceprozesse und die tägliche operative Steuerung.

Gerade in diesen Segmenten mit hoher Fluktuation und klaren Zielgruppen wird der Betrieb zum wesentlichen Erfolgsfaktor. Für Eigentümer und Investoren geht es darum, diese Komplexität zu beherrschen und gleichzeitig hohe Auslastung sowie stabile Cashflows sicherzustellen. Dafür werden Prozesse digitalisiert, Abläufe standardisiert und operative Informationen transparent gemacht. 

Damit wird der gesamte Lebenszyklus einer Immobilie besser steuerbar und die Grundlage für stabile Performance und langfristige Wertentwicklung geschaffen.

Die komplette L'Immo-Folge mit Jan-Christoph Maiwald und Gastgeber Jörg Seifert

Neue Wohnformen: Vom Betrieb zur Investmentlogik

Wie hat sich der Markt insgesamt durch den Aufschwung dieser modernen Wohnkonzepte verändert – also in der Art, wie Investoren, Betreiber und Eigentümer heute auf solche Assets schauen?

Die Investmentlogik hat sich deutlich verschoben. Früher war Wertentwicklung stark finanzierungsgetrieben. Niedrige Zinsen und günstiges Kapital haben dazu geführt, dass Wertsteigerung oft über Markt- und Finanzierungseffekte realisiert wurde. Heute steht der operative Betrieb viel stärker im Mittelpunkt. 

Durch die Zinswende, längere Haltedauern und höhere Anforderungen institutioneller Investoren wird zunehmend gefragt, wie ein Asset im Alltag tatsächlich funktioniert. Die Investmententscheidung hängt dadurch weniger an erwarteten Preissteigerungen, sondern stärker an operativer Qualität. Vermietungsquote, Kostenstruktur, Instandhaltung, Nutzerzufriedenheit und regulatorische Anforderungen werden zu zentralen Faktoren. 

Besonders in Segmenten wie studentischem Wohnen, Micro Living oder Co-Living zeigt sich dieser Wandel deutlich. Dort trifft konkrete Nachfrage auf begrenztes Angebot, wodurch die Qualität des Betriebs direkten Einfluss auf die Performance hat. Je länger ein Asset gehalten wird, desto stärker entscheidet die operative Steuerung über den Investmenterfolg.

Daten und KI: Die neue operative Realität

Wenn der Betrieb damit immer stärker in den Mittelpunkt rückt – wie verändert sich dann die Art, wie Immobilien gesteuert werden?

Daten und KI spielen heute eine zentrale Rolle im Immobilienbetrieb, vor allem als Grundlage für bessere operative Entscheidungen. Viele Daten sind zwar vorhanden, werden aber oft nicht so strukturiert, dass sie direkt steuerungsrelevant sind. Entscheidend ist daher nicht die Menge der Daten, sondern ihre Nutzbarkeit. Werden Informationen aus Vermietung, Betrieb, Instandhaltung, Kostenentwicklung und Nutzeranfragen zusammengeführt, entsteht ein klares Bild über den Zustand und die Performance einer Immobilie.

Darauf aufbauend lassen sich Prozesse besser steuern. Es geht darum, Entwicklungen bei Miete, Kosten, Servicequalität und Risiken im Alltag sichtbar zu machen und daraus konkrete Maßnahmen abzuleiten. KI kann dabei unterstützen, Muster zu erkennen, Prozesse zu beschleunigen und Entscheidungen vorzubereiten. Der eigentliche Renditeeffekt entsteht aber nicht durch die Technologie selbst, sondern durch die bessere Bewirtschaftung der Immobilie.

So werden Daten und KI zu einem wichtigen Hebel, um Leerstände zu reduzieren, Effizienz zu erhöhen und die operative Qualität zu verbessern.

Ein redaktionell bearbeiteter Auszug aus dem L'Immo-Podcast mit Jan-Christoph Maiwaldt.

Schlagworte zum Thema:  Wohnimmobilien , Gewerbeimmobilien , Property Management
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