Heute zu Gast bei Jörg Seifert im L'Immo-Podcast: Matthias Prennig von Gasag Solutions Plus

Bild: YouTube Heute zu Gast bei Jörg Seifert im L'Immo-Podcast: Matthias Prennig von Gasag Solutions Plus

Wie reduziere ich den CO2-Fußabdruck? Was können die Gebäude in Deutschland beitragen? Woran erkennt man grüne Versorgungskonzepte? Und wie gelingt es, den Altbau ganzheitlich zu sanieren? Brandaktuelle Themen – Experte Matthias Prennig hat im L'Immo-Podcast Antworten parat.

Warum die Dekarbonisierung des Immobilienbestands keine zu bedauernde Entscheidung ist. Und warum es so wichtig ist, dass der Dreiklang aus Versorgungssicherheit, Preisstabilität und ökologischem Bewusstsein auch in Zukunft Bestand haben wird – unter anderem darüber spricht Matthias Prennig, Leiter Vertrieb Immobilienwirtschaft Quartiere und Prokurist bei der Gasag Solution Plus GmbH, mit Jörg Seifert, dem Host des aktuellen L'Immo-Podcast für die Immobilienwirtschaft.

Prennig hat sich nicht von ungefähr "decarbonize real estate!" als berufliches Motto unter sein LinkedIn-Profil geschrieben. Mit Gasag Solution Plus realisiert er ganzheitliche und individuelle Versorgungslösungen für Neu- und Bestandsbauten. Für Wohnquartiere, Industrieanlagen, Büros bis hin zu Krankenhäusern setzt er klimafreundliche Konzepte für Wärme und Kälte um.

L'Immo auf allen Plattformen

Der Podcast von Haufe.Immobilien erscheint regelmäßig – mit spannenden Menschen, Meinungen und Themen aus der Immobilienwirtschaft.

Damit Sie keine Folge verpassen, kündigen wir Neuerscheinungen immer auf unseren Online-Seiten, im Newsletter und in unseren Social-Media-Kanälen an.

Oder folgen Sie uns einfach gleich auf:

Haufe

Spotify

Youtube

Deezer

Google-Podcasts

Apple-Podcasts

Podigee