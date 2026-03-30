L'Immo-Podcast: Dunkle Wolken über Dubai

Dunkle Wolken über Dubai
Politik war kein Thema. Dafür das überbordende Bauen. Man schafft auch nachts, die Behörden sind vollständig digitalisiert, sehr schnell und hilfsbereit. Der Markt ist im Grunde transparent, verschiedene Steuern gibt es nicht. Alles im Lot für Investoren, wären da nicht die spekulativen Preise und vor allem – der Krieg.
Der Markt wird schlecht- und schöngeredet. Verschiedene Player prognostizieren die Rückkehr des Tourismus innerhalb von sechs Monaten. Die Zahl der Transaktionen ist im Moment deutlich zurückgegangen.
Jonathan Rey, ein deutscher Immobilienmakler in Dubai, meint in der neuen Folge L'Immo-Podcast mit Gastgeber Dirk Labusch: Es wird eine gewisse Zeit dauern, um das Vertrauen in Dubai wieder herzustellen.
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