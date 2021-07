Digital Real Estate ist einer der Boom-Märkte der Zukunft. Wie er aus der Vogelperspektive aussieht, diskutieren Jörg Seifert und Robert Betz, Director Real Estate bei der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, in der neuen Folge L'Immo.

Obwohl die Immobilien- und Wohnungswirtschaft nach den Ansichten der meisten Marktteilnehmer nicht der "First Mover" in puncto Digitalisierung ist, gibt es dennoch erste zarte Digitalisierungspflänzchen in den Unternehmen. Diese sind allerdings nicht frei von Widersprüchen. So bildet etwa die Blockchain in Bezug auf die ESG-Thematik zwar den gesamten Lebenszyklus einer Immobilie über alle Entwicklungsstufen und Verkäufe in Transparenz und Wahrheit ab. Leider hat sie jedoch auf der anderen Seite selbst einen hohen Energieverbrauch. Und auch von einem gemeinsamen IT-Ökosystem ist die Branche noch weit entfernt. Solcher Art historisch gewachsene Strukturen sind schwer zu verändern. Allein neue technologische und prozessuale Standards lassen auf ein besseres Miteinander hoffen. Diese geben nun verantwortlichen Managern auch die Chance, die Prozesse selbst zu verbessern.

Hören Sie doch mal rein in die neue Folge L‘Immo mit Jörg Seifert.

