Seit mehr als zehn Jahren ist er Research-Chef bei Catella Real Estate: Jetzt nimmt Prof. Dr. Thomas Beyerle den Hut. Er wird das Unternehmen Ende 2024 verlassen.

Prof. Dr. Thomas Beyerle, aktuell Managing Director Catella Property Valuation, Head of Group Research und Head of Strategy & Communications bei der Catella Real Estate AG (CREAG), wird das Unternehmen – wie es heißt, aus persönlichen Gründen – zum 31.12.2024 verlassen.

Er hatte am 1.7.2014 als Geschäftsführer der Catella Property Valuation die Verantwortung für die damals neu aufgebaute Research-Abteilung übernommen. In den vergangenen zehn Jahren war laut einer Unternehmensmitteilung zudem als Botschafter auf wichtigen Veranstaltungen der Immobilienwirtschaft mit Key Notes, Vorträgen und Podiumsdiskussionen sowie als Netzwerker mit Kunden für die Gruppe tätig.

Professur für Immobilienresearch wird fortgeführt

"Wir respektieren den Wunsch von Prof. Dr. Beyerle, unser Unternehmen zu verlassen" sagte Timo Nurminen, Head of Investment Management bei Catella. Er habe in seiner langjährigen Tätigkeit im Konzern einen sehr wertvollen Beitrag zur Weiterentwicklung und Positionierung unserer Gruppe im Finanz- und Immobiliensektor geleistet. Catella will den Angaben zufolge weiterhin Analysen liefern, die auf der Expertise von Beyerle und seinem Houseview-Ansatz basieren.

Seine Tätigkeit als Professor und Leiter des Lehrgebietes Immobilienresearch im Studiengang Betriebswirtschaftslehre an der Hochschule Biberach wird Beyerle weiterhin ausüben.





