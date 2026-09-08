In eigener Sache

Haufe Finance auf dem Accounting Summit 2026

Auf dem Accounting Summit 2026 zeigt Haufe Finance, wie KI die Finanzabteilungen verändert. Diskutieren Sie mit uns über Innovationen, Praxisnähe und die Rolle von KI als „Kollegin“.
Marian Kortlüke
Marian Kortlüke
Editorial Manager Finance bei Haufe
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Bild: D3sign/GettyImages So können Sie die Zusammenarbeit mit der „Kollegin“ KI aktiv gestalten.

Haufe Finance auf dem Accounting Summit 2026

Die Finanzwelt befindet sich im Wandel – und dieser trägt ein digitales Gesicht. Künstliche Intelligenz ist längst kein Zukunftsthema mehr, sondern Realität in den Finanz- und Buchhaltungsabteilungen moderner Unternehmen. Der diesjährige Accounting Summit, steht ganz im Zeichen der digitalen Transformation und des Einsatzes von KI in den „FACT“- Bereichen: Finance, Accounting, Controlling und Taxation.

Messeprogramm: Accounting Summit 2026: Programm

Terminvereinbarung mit uns: Accounting Summit 2026: Terminvereinbarung

Wie Künstliche Intelligenz in Finanzabteilungen die Probezeit besteht

Als Haufe Finance Redaktion freuen wir uns sehr darauf, aktiv am Diskurs teilzunehmen. Im Rahmen des Summits werden wir am 16.09.2026 um 10 Uhr einen Fachvortrag halten, der einen ungewöhnlichen, aber zugleich erhellenden Blickwinkel auf den KI-Einsatz in Finanzabteilungen wirft: Wie lässt sich Künstliche Intelligenz als fachlicher Kollege verstehen – und was bedeutet es konkret, wenn diese „Kollegin" oder dieser „Kollege" die Probezeit erfolgreich abschließt?

Ein neues Verständnis von Mensch und Maschine im Finance-Bereich

Wir laden dazu ein, den Blick zu weiten: weg vom technischen Leistungsversprechen, hin zu einer praxisnahen, teamorientierten Betrachtung. Welche Aufgaben kann KI eigenständig übernehmen? Wo setzt sie inhaltliche Schwerpunkte? Und wo bringt sie tatsächlich eigene „Ideen" in Form von datengetriebenen Ansätzen und Fachexpertise ein, die einen echten Mehrwert liefern?

Wir finden: Diese Perspektive ist nicht nur konzeptionell reizvoll, sondern auch hochgradig praxisrelevant für alle, die aktuell darüber nachdenken, KI-gestützte Prozesse einzuführen oder weiterzuentwickeln. Der Accounting Summit bietet dafür den idealen Rahmen: als Treffpunkt für Fach- und Führungskräfte, die den digitalen Wandel nicht nur beobachten, sondern aktiv gestalten wollen.

Wir freuen uns auf spannende Diskussionen, neue Impulse und den Austausch mit der Community – und sind gespannt auf weitere Perspektiven und Ansichten zum „Fachkollegen KI“.

Schlagworte zum Thema:  Künstliche Intelligenz (KI) , Rechnungswesen
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