Prof. Dr. Andreas Barckow, derzeit Präsident des Deutschen Rechnungslegungs Standards Committee (DRSC), wird zum 1.7.2021 Vorsitzender des International Accounting Standards Board (IASB).

Prof. Dr. Andreas Barckow, derzeit Präsident des Deutschen Rechnungslegungs Standards Committee (DRSC), wird zum 1.7.2021 Vorsitzender des International Accounting Standards Board (IASB).

Der IASB ist für die Verabschiedung und Weiterentwicklung der International Financial Reporting Standards (IFRS) verantwortlich. Aktuell leitet der Niederländer Hans Hoogervorst das Gremium. Nach Beendigung dessen zweiter Amtszeit übernimmt Prof. Dr. Barckow im Juli 2021 den Vorsitz. Die Nachfolge als Präsident des DRSC tritt Georg Lanfermann an.

Andreas Barckow: erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Haufe Group

Prof. Dr. Barckow ist ein auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene hoch anerkannter Experte in Bilanzierungsfragen. Mit der Haufe Group verbindet ihn eine langjährige Zusammenarbeit. So hat er vor vielen Jahren bereits intensiv bei der Haufe Zeitschrift „Accounting“ mitgewirkt. Er ist Autor beim Haufe HGB Bilanz Kommentar, der aktuell in 11. Auflage erschienen ist. Zuletzt war er Diskutant in der „Haufe Lounge“. Gerne können Sie auf die Aufzeichnung der Expertenrunde zu Ehren von Dr. Norbert Lüdenbach (Gründungs-Herausgeber des Haufe IFRS-Kommentars) kostenlos zugreifen.

Wir gratulieren Herrn Prof. Dr. Barckow herzlich zum Vorsitz des IASB und wünschen ihm alles Gute. Wir sind stolz, auf eine langjährige und gute Zusammenarbeit zurückblicken zu können und freuen uns auf etwaige weitere gemeinsame Projekte.

Übrigens: Dr. Jens Freiberg, langjähriger Mitherausgeber und Autor des Haufe IFRS-Kommentars, ist im Frühjahr in das IFRS Interpretations Committee (IFRS IC) berufen worden.