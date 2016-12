WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG ist ein weltweit führender Hersteller und Entwickler von Druck-, Temperatur- und Füllstandsmesstechnik. Das Unternehmen ist mit Niederlassungen in über 40 Ländern vertreten, darunter auch in China, USA und Südafrika. Rund 8.500 Mitarbeiter beschäftigt das Unternehmen weltweit und erwirtschaftet einen Umsatz in Höhe von 800 Mio. Euro bei einer jährlichen Produktionsmenge von 50 Mio. Einheiten.