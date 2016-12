Telefónica Germany GmbH & Co. OHG Die Telefónica Germany GmbH & Co. OHG ist der größte Mobilfunkanbieter in Deutschland. Das Unternehmen betreibt u.a. die bekannten Produktmarken O 2 , Base, FONIC oder simyo. Im Geschäftsjahr 2014 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 7,79 Mrd. Euro und betreute 47,7 Millionen Kundenanschlüsse.