Von Excel zur Zukunft: Aufbau einer modernen Planungs- und Analyseplattform

Die LENZING AG hat einen wichtigen Meilenstein in der Neugestaltung des Planungsprozesses erreicht. In der ersten Phase eines innovativen Projekts wurde eine moderne, treiberbasierte Top-down-Planungsplattform in SAP Analytics Cloud (SAC) implementiert. Georg Eckmair, Vice President Corporate Controlling bei der Lenzing AG, berichtete von dem Integrationsprozess.