Die Profit Pool Simulation ist ein entscheidendes Steuerungsinstrument für den Volkswagen-Konzern. Dr. Jan-Erik Wesselhöft zeigte in seiner Präsentation, wie das Tool auf Basis von Valsight eingesetzt wird, um strategische Entscheidungen zu treffen und die Transformation des Unternehmens zu gestalten.

Profit Pool Simulation: Motivation für die Implementierung

Die Ausgangssituation bei Volkswagen war geprägt von der Notwendigkeit, fundierte Entscheidungen zur Kapitalallokation und Produktstrategie zu treffen. Angesichts der zunehmenden Marktvolatilität und der Transformation hin zu neuen Technologien, wie Elektrofahrzeugen, war es entscheidend, die Profitabilität verschiedener Geschäftsbereiche genau zu prognostizieren und zu analysieren.

Ein weiterer Beweggrund für die Einführung war es, festzustellen, wie viel Kapital für zukünftige Investitionen zur Verfügung steht, um die umfangreichen Transformationen zu finanzieren. Insbesondere in einem dynamischen Marktumfeld ist es für Volkswagen von großer Bedeutung, die Auswirkungen externer Faktoren auf die Profitabilität zu verstehen und darauf basierend strategische Entscheidungen zu treffen.

Lösung und Vorteile der Profit Pool Simulation

Die Lösung bestand in der Implementierung einer Profit Pool Simulation, die es ermöglicht, den Gewinn aus dem Verkauf von Produkten oder Dienstleistungen detailliert zu analysieren. Das Konzept basiert auf einer multidimensionalen Simulation, die verschiedene Szenarien und deren Auswirkungen auf die Profitabilität untersucht. Ein zentraler Aspekt ist die Vorhersage zukünftiger Profite aus verschiedenen Produktsegmenten.

Das Simulationsmodell arbeitet auf Basis umfangreicher Dateninputs in Kombination mit mathematischen und statistischen Verfahren. Ziel ist es, komplexe wirtschaftliche Zusammenhänge möglichst realitätsnah abzubilden und daraus belastbare Aussagen abzuleiten.

Kernbestandteile eines solchen Modells sind sogenannte Treibermodelle, die die wichtigsten Einflussfaktoren – wie Preise, Nachfrage, Produktionskosten oder Marktverhalten – sowie deren Wechselwirkungen strukturiert erfassen. Diese Modelle bilden den Rahmen für die Simulation und ermöglichen es, verschiedene Annahmen zu verändern, um deren Einfluss auf den Profit Pool zu bewerten. So können etwa Preisschwankungen, Veränderungen bei den Rohstoffkosten oder strategische Entscheidungen wie die Einführung neuer Produkte simuliert und hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die Gesamtprofitabilität analysiert werden.

Die Simulation erfolgt typischerweise szenariobasiert: Es werden verschiedene zukünftige Entwicklungen durchgespielt – von optimistischen bis pessimistischen Annahmen –, um ein breites Spektrum möglicher Geschäftsentwicklungen zu evaluieren. Dies schafft Transparenz über Chancen und Risiken und liefert eine fundierte Entscheidungsgrundlage.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Visualisierung der Simulationsergebnisse. Durch interaktive Dashboards oder visuelle Auswertungen wird die Interpretation der komplexen Daten vereinfacht. Dies erleichtert es Entscheidungsträgern, strategische Optionen zu bewerten und zielgerichtete Maßnahmen abzuleiten.

Der Mehrwert dieser Lösung liegt in der Fähigkeit, auf Grundlage fundierter Analysen und präziser Prognosen zukunftsgerichtete Entscheidungen zu treffen. Sie unterstützt strategische Entscheidungen auf verschiedenen Ebenen – von der Produktstrategie über die Preisgestaltung bis hin zu vertrieblichen Maßnahmen entlang des gesamten Produktlebenszyklus.

Technische Unterstützung in Valsight

Die Umsetzung der Profit Pool Simulation erfolgte in der Software Valsight. Hier werden die Simulationen durchgeführt und die Ergebnisse in Form von Berichten ausgewertet. Valsight ermöglicht es, verschiedene Szenarien zu simulieren und deren Auswirkungen auf die Profit Pools zu analysieren. Zudem können schnelle Anpassungen vorgenommen werden, wenn neue Informationen, wie beispielsweise steigende Rohstoffpreise, vorliegen. Die Software bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und leistungsstarke Analysetools, die detaillierte Einblicke in die Profitabilität der Geschäftsbereiche ermöglichen.

Schlüsselfaktoren für den Erfolg

Zu den Erfolgsfaktoren der Profit Pool Simulation gehören

die Genauigkeit der Simulationen,

die Fähigkeit zur schnellen Anpassung an neue Informationen und

die umfassende Analyse verschiedener Szenarien.

Ein weiterer wichtiger Erfolgsfaktor ist die Visualisierung der Kostenstruktur durch Wasserfalldiagramme, die eine benutzerfreundliche Darstellung der Veränderungen und Effekte ermöglicht. Die Simulationsergebnisse werden regelmäßig plausibilisiert, um sicherzustellen, dass die Analysen und Vorhersagen auf verlässlichen Daten basieren. Dies trägt dazu bei, dass die strategischen Entscheidungen auf soliden Grundlagen getroffen werden können.

Fazit: Strategische Steuerung in dynamischen Märkten

Die Profit Pool Simulation ist ein unverzichtbares Instrument für die strategische Steuerung bei Volkswagen. Sie ermöglicht fundierte Entscheidungen zur Kapitalallokation, Produktstrategie und langfristigen Planung. Durch die Analyse und Vorhersage von Profiten aus verschiedenen Segmenten und die Berücksichtigung externer Faktoren trägt sie maßgeblich zur erfolgreichen Transformation und Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens bei. Die Fähigkeit, schnell auf neue Informationen zu reagieren und verschiedene Szenarien zu simulieren, stellt sicher, dass Volkswagen auch in einem dynamischen Marktumfeld erfolgreich agieren kann. Insgesamt bietet die Profit Pool Simulation einen erheblichen Mehrwert für die strategische Planung und Steuerung des Unternehmens.