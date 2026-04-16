CBAM-Compliance – digitale Lösungen können helfen

Die EU-Maßnahme CBAM soll verhindern, dass europäische Unternehmen ihre Produktion in Länder mit weniger strengen Klima-Auflagen verlagern. Entsprechend müssen Importeure denselben CO2-Preis zahlen wie Hersteller innerhalb der EU. Für die betroffenen Importeure bedeutet die Umsetzung einen Mehraufwand, doch digitale Lösungen können die Belastung deutlich reduzieren.

Wenn ein mittelständischer Automobilzulieferer in Deutschland Spezialstahl aus Asien und Aluminiumkomponenten aus Südamerika bezog, spielten die Produktionsbedingungen vor Ort bisher für die Bilanzierung beim Zoll eine untergeordnete Rolle. Seit dem Start des Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) ändert sich dies grundlegend: Jede Tonne Material bringt ein Zahlenwerk mit sich, das den ökologischen Rucksack detailliert aufschlüsselt. Wer diese Daten nicht rechtzeitig liefert, riskiert nicht nur Bußgelder, sondern auch operative Störungen und Verzögerungen, wenn Sendungen deshalb zurückgewiesen werden.

CBAM ist der CO 2 -Grenzausgleichsmechanismus der Europäischen Union. Er legt einen CO 2 -Preis für bestimmte importierte Waren vor, um sicherzustellen, dass europäische Klimaschutzbemühungen nicht durch billigere, emissionsreiche Importe aus Drittstaaten untergraben werden. Besonders betroffen sind Branchen mit internationalen Lieferketten. Die Verantwortung liegt dabei nicht bei den Produzenten, sondern bei den importierenden Unternehmen innerhalb der EU.

Importeure sind gefordert

CBAM konzentriert sich zunächst auf Branchen mit hohem Risiko für CO 2 -Verlagerungen und hoher Emissionsintensität wie Aluminium, Düngemittel, Eisen und Stahl, Strom, Wasserstoff und Zement. Wer diese Waren in die EU importiert, muss sich als CBAM-Anmelder registrieren, Emissionsberichte einreichen und CBAM-Zertifikate kaufen.

Importeure müssen die Gesamtmenge der Waren, die direkten und indirekten Emissionen, diverse Produktionsdetails sowie die im Ursprungsland gezahlte CO₂-Preise melden. Die gemeldeten Emissionsdaten wirken sich darauf aus, wie viele CBAM-Zertifikate erworben werden müssen. Alle CBAM-Berichte müssen jährlich über eine Online-Plattform der EU zur Verwaltung der Emissionsberichterstattung eingereicht werden. Um diesen enormen Verwaltungsaufwand zu vereinfachen sind Softwarelösungen sehr hilfreich.

Mit Software alle CBAM-Prozesse automatisieren

Um die für die Berichterstattung nötigen Daten von den Lieferanten zu erfassen, kann eine Software die Datenanfragen steuern. Anstatt hunderte E-Mails manuell zu managen, nutzen in diesem Fall die Lieferanten dedizierte Portale oder Schnittstellen für die Dateneingabe. Vorkonfigurierte Vorlagen minimieren Eingabefehler. In der Regel sind in den Lösungen Prüfmechanismen integriert, um unplausible Werte zu erkennen.

Beim Reporting zeigt sich dann – neben der Datenerfassung – der größte Effizienzgewinn von Software gegenüber einem händischen Vorgehen. Statt mit dutzenden externen Excel-Tabellen zu arbeiten, übersetzen die Lösungen komplexe Datensätze per Mausklick in die gewünschten Berichte. Änderungen in den Vorgaben lassen sich zentral aktualisieren, ohne dass Unternehmen ihre Prozesse jedes Mal neu aufsetzen müssen. Geeignete Software einzusetzen, gilt darüber hinaus als essenziell, um die Compliance zu gewährleisten.

Großes Angebot für automatisierte CBAM-Compliance

Der Markt für solche Lösungen entwickelt sich dynamisch und hat unter anderem spezialisierte CBAM-Tools hervorgebracht: Diese Lösungen liefern vorgefertigte Logiken und helfen Unternehmen, ohne lange Implementierungsphasen compliant zu werden. Beispielsweise automatisiert die CBAM-Compliance-Plattform von Kolum alle Aspekte der CBAM-Einhaltung, von der Datenerfassung bis zur Berichterstattung. Sobald die erforderlichen Import- und Emissionsdaten vorliegen, können CBAM-Berichte auf Knopfdruck direkt in der Plattform erstellt werden.

Ähnliche Funktionen bietet die CBAM-Lösung von Cozero. Mit ihrer Hilfe lässt sich die Erfassung der Primärdaten von Lieferanten ebenso automatisieren wie die CBAM-relevanten Emissionsberechnungen. Eine EU-konforme Datenbank für Emissionsfaktoren und ein Product-Carbon-Footprint-Modul helfen dabei, die nötigen Berichte zu erstellen.

ESG- und Carbon-Management-Lösungen bieten Synergie-Effekte

Parallel decken auch ESG- und Carbon-Management-Plattformen die CBAM-Anforderungen ab. Unternehmen profitieren bei diesen Lösungen davon, dass sie CBAM-Daten direkt in ihre bestehende Nachhaltigkeitssteuerung integrieren. Das sorgt für Konsistenz. Beispielsweise bietet der ESG-Komplett-Softwareanbieter Verso innerhalb seines Supply Chain Hub eine eigene CBAM-Reporting-Lösung. Das Modul hilft dabei, die erforderlichen Daten automatisiert zu erfassen, erstellt die nötigen Berichte per Knopfdruck und prognostiziert die Zertifikatskosten auf Basis aktueller Werte. Auch Coolset zielt mit seiner ESG- und Supply-Chain-Compliance-Plattform auf die komplexen regulatorischen ESG-Anforderungen: So lassen sich über die Plattform unter anderem Emissionen digital verwalten, um Compliance-Anforderungen wie CSRD, EUDR und CBAM zu erfüllen – beispielsweise speisen die CBAM-Emissionsdaten auch Scope-3-Berechnungen im Rahmen der CSRD. Große Plattformen wie IntegrityNext oder Osapiens ermöglichen mit ihren weitreichenden Lösungen ebenfalls ein End-to-End CBAM-Management und bieten Synergien zu anderen ESG-Reportingpflichten. Mehr als 40 Lösungen sind schätzungsweise im deutschen Markt verfügbar, um die CBAM-Anforderungen softwaregestützt umzusetzen.

Ein dritter Ansatz integriert CBAM direkt in bestehende ERP- und Supply-Chain-Systeme. Unternehmen verankern Emissionsdaten damit unmittelbar im operativen Geschäft. Einkaufsentscheidungen lassen sich auf diese Weise frühzeitig unter CO₂-Gesichtspunkten bewerten. Dabei handelt es sich in der Regel um individuelle Integrationen und keine Lösungen „von der Stange“.

Welche Funktionen in der Praxis den Unterschied machen

Entscheidend sind in der Praxis nicht die reine Datenerfassung und Reports auf Knopfdruck, sondern die Qualität der Prozesse dahinter. Leistungsfähige Lösungen führen Lieferanten beispielsweise strukturiert durch die Dateneingabe und reduzieren damit Rückfragen und Fehler. Unternehmen etablieren so einen standardisierten Austausch, der auch bei großen Lieferantennetzwerken funktioniert. Gleichzeitig sollten übersichtliche Dashboards alle relevanten Informationen auf einen Blick bieten. Um Übersichtlichkeit, Handhabung und Struktur einer Lösung zu beurteilen, empfiehlt es sich, von kostenfreien Demo-Angeboten Gebrauch zu machen.

Auf Emissionsberechnung und Audit-Fähigkeit achten

Ein weiterer zentraler Hebel für eine erfolgreiche CBAM-Berichterstattung liegt in der Emissionsberechnung. Gute Software verarbeitet sowohl Primärdaten als auch sekundäre Referenzwerte und macht die Berechnungslogik transparent. Das ermöglicht es Unternehmen, Annahmen zu prüfen und bei Bedarf gezielt nachzuschärfen.

Gleichzeitig gewinnt die Auditierbarkeit an Bedeutung. Unternehmen müssen belegen können, wie sie zu ihren Ergebnissen kommen. Auch hier kann CBAM-Software punkten: Die Lösungen dokumentieren jede Datenquelle und jede Berechnung und schaffen damit Sicherheit gegenüber Prüfern und Behörden. Aus den gesammelten Daten in Sekundenschnelle CBAM-Berichte zu generieren, sollte zum Standard jeder Lösung gehören. Darüber hinaus kann es hilfreich sein, wenn die Software nicht bei der Berichterstattung endet, sondern auch einen Simulator für künftige CBAM-Kosten an Bord hat – beispielsweise für die fälligen Zertifikate.

Tipp: Besonders effizient ist CBAM-Software, wenn sie sich über Schnittstellen reibungslos in die bestehende System-Landschaft integriert – insbesondere, wenn noch weitere ESG-Berichtspflichten erfüllt werden müssen. Unternehmen vermeiden dadurch doppelte Dateneingaben und können ihre vielfältigen Prozesse rund um die verschiedenen Berichtspflichten schlank halten.





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