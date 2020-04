Der freiberufliche Fachjournalist Karsten Zunke ist Spezialist für Digitalisierungsthemen. Seine Beiträge richten sich an B2B-Leser, die vor der Herausforderung stehen, Geschäftsfelder und Aufgabengebiete zu digitalisieren – von Marketing über Vertrieb bis hin zum Personalwesen.





Seit mehr als 15 Jahren begleitet er mit seinen Artikel Unternehmen und Branchen in ihrem Transformationsprozess. Für Taxulting berichtet er über die Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung in der Steuerberaterbranche. Der freie Autor lebt und arbeitet in Berlin.