BFH Überblick: Alle am 8.12.2022 veröffentlichten Entscheidungen

Trennungsunterhalt durch Überlassung einer Wohnung Zur Kommentierung

Bei der unentgeltlichen Nutzungsüberlassung einer Wohnung an den geschiedenen oder dauerhaft getrennt lebenden Ehegatten handelt es sich um Naturalunterhalt, der in Höhe der ortsüblichen Miete als Sonderausgaben nach § 10 Abs. 1a Nr. 1 EStG berücksichtigt werden kann (Anschluss an BFH-Urteil v. 12.4.2000, XI R 127/96, BStBl II 2002, S. 130, unter II.1.).