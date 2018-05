Einkünfte, die in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit nach dem Blockmodell erzielt werden, sind keine Versorgungsbezüge.

Der Mülltransport und die Herstellung von Ersatzbrennstoffen für die Verwertung in einem Kraftwerk werden der stromsteuerrechtlich nicht begünstigten Abfallbeseitigung zugerechnet.

Gesonderte und einheitliche Gewinnfeststellung bei Beteiligung einer ausländischen Familienstiftung