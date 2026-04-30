Neue anhängige Verfahren im April 2026
Eine Auswahl der wichtigsten anhängigen Verfahren für Unternehmer, Arbeitnehmer und Kapitalanleger, die im April 2026 veröffentlicht wurden, erhalten Sie hier im Überblick:
Rubrik
Thema
Az. beim BFH
und Vorinstanz
Anleger
Erbschaftsteuer/Verschonungsabschlag
Ist für die Einhaltung der erbschaftsteuerrechtlichen Behaltensfrist bei Veräußerung des begünstigten Vermögens das schuldrechtliche oder das dingliche Rechtsgeschäft maßgeblich?
II R 1/26
FG Münster, Urteil v. 12.12.2025, 3 K 695/24 Erb
Unternehmer
Grunderwerbsteuer/Beteiligungskette
Zur grunderwerbsteuerrechtlichen Verkürzung der Beteiligungskette im Rahmen des § 1 Abs. 2a Satz 3 bis 5 GrEStG.
II R 2/26
Hessisches FG, Urteil v. 10.12.2025, 5 K 1312/23
Unternehmer
Grunderwerbsteuer/Anwachsung
Höhe der Gegenleistung im Rahmen der Grunderwerbsteuerfestsetzung:
1. Nach welchen Maßstäben richtet sich die Gegenleistung, welche für die Bemessung der Grunderwerbsteuer nach § 8 Abs. 2 GrEStG heranzuziehen ist, wenn ein grunderwerbsteuerbarer Vorgang nach § 1 Abs. 1 Nr. 3 Satz 1 GrEStG dadurch ausgelöst wird, dass aus einer aus zwei Personen bestehenden Personengesellschaft eine Person ausscheidet und die verbleibende Person vereinbarungsgemäß das Geschäft ohne Liquidation mit allen Aktiva und Passiva übernimmt?
2. Nach welchen Grundsätzen ist zu entscheiden, ob Grundpfandrechte, die im Rahmen des Erwerbs von Grundbesitz übernommen werden, als Gegenleistung der Bemessungsgrundlage der Grunderwerbsteuer hinzuzurechnen sind? Inwieweit sind dabei insolvenzrechtliche Besonderheiten zu beachten?
II R 7/26
FG Berlin-Brandenburg, Urteil v. 29.1.2026, 12 K 12146/22
Unternehmer
Betriebsvorrichtung/Erweiterte Kürzung
Erweiterte Kürzung gem. § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG bei Mitvermietung eines Lastenaufzugs in einem Gebäude:
Erweist sich die Mitvermietung einer Betriebsvorrichtung bereits dann als zwingend notwendiger Teil einer wirtschaftlich sinnvoll gestalteten Verwaltung und Nutzung eigenen Grundbesitzes, wenn die Betriebsvorrichtung fest mit dem Gebäude verbunden ist?
Ist bei der Prüfung, ob ein zwingend notwendiger Teil einer wirtschaftlich sinnvoll gestalteten Verwaltung und Nutzung eigenen Grundbesitzes vorliegt, auf die tatsächliche Gebäudenutzung abzustellen?
III R 33/25
FG Münster, Urteil v. 28.8.2024, 2 K 1046/22 G
Unternehmer
Schätzung/Richtsatzsammlung
Stellt die Anwendung der amtlichen Richtsatzsammlung des BMF eine taugliche Schätzungsmethode dar?
III R 34/25
FG Berlin-Brandenburg, Urteil v. 29.2.2024, 13 K 13054/22
Unternehmer
Betriebsausgabe/Photovoltaik
Sind geleistete Vorfälligkeitsentschädigungen als Betriebsausgaben nach § 4 Abs. 4 EStG anzusetzen, wenn die Einkunftsquelle nach der Veräußerung bestehen bleibt?
III R 45/25
FG Münster, Urteil v. 2.4.2025, 6 K 1743/24 E
Unternehmer
Umsatzsteuerbefreiung/Fahrsicherheitstraining
Steuerfreiheit der Umsätze aus einem Fahrsicherheitstraining
Indiziert allein die Kostenübernahme durch den Arbeitgeber für einen Teil der Kursteilnehmer und die inhaltlich einheitliche Ausgestaltung der Kurse, dass sämtliche Kurse und damit auch Kurse, die ausschließlich von Teilnehmern im privaten Interesse besucht werden, konkret zum Erwerb oder zur Erhaltung beruflicher Kenntnisse geeignet sind?
V R 37/25
Niedersächsisches FG, Urteil v. 5.9.2024, 5 K 250/16
Unternehmer
Vorsteuerberichtigung/Insolvenzforderung
Zum nachträglichen Vorsteuerabzug für geleistete Quotenzahlungen auf Insolvenzforderungen
Erfordert ein Anspruch auf eine erneute Berichtigung (hier: i. S. einer „zweiten“ Vorsteuerberichtigung) nach § 17 Abs. 2 Nr. 1 Satz 2 i. V. m. Abs. 1 Satz 2 UStG einen Zurechnungszusammenhang dergestalt, dass die nachträglich vereinnahmte Entgeltforderung einer bestimmten, ursprünglich uneinbringlich gewordenen Forderung zugeordnet werden kann? Scheidet eine zweite Vorsteuerberichtigung folglich denklogisch aus, wenn der ersten (Vorsteuer-)Berichtigung eine Schätzung der Finanzbehörde zugrunde lag?
V R 38/25
FG Mecklenburg-Vorpommern, Gerichtsbescheid v. 25.7.2025, 1 K 326/21
Arbeitnehmer
Doppelte Haushaltsführung/Ausländischer Arbeitslohn
Doppelte Haushaltsführung: Ist der Abzug der grundsätzlich nach § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 Satz 1 EStG als inländische Werbungskosten zu berücksichtigenden Aufwendungen für die Wohnung des Klägers in den USA (nur) mit dem Anteil zu versagen, der dem Anteil desjenigen Arbeitslohns, der auf die Arbeitstage entfällt, an denen der Kläger im Streitjahr in den USA tätig war, am Gesamtlohn entspricht?
VI R 20/25
Hessisches FG, Urteil v. 26.11.2025, 11 K 930/23
Arbeitnehmer
Rabattfreibetrag/Arbeitnehmer
Kann der Rabattfreibetrag nach § 8 Abs. 3 Satz 2 EStG auch in Anspruch genommen werden, wenn der Arbeitgeber den Verkauf der rabattierten Ware an Endverbraucher im Namen und auf Rechnung einer anderen (Konzern-)Gesellschaft vermittelt?
VI R 1/26
Niedersächsisches FG, Urteil v. 10.12.2025, 3 K 78/25
Anleger
Billigkeitsgründe/Verlustverrechnung
In welchem Umfang sind die Voraussetzungen für eine abweichende Festsetzung von Steuern aus Billigkeitsgründen gem. § 163 der Abgabenordnung gegeben, wenn Verluste aus Aktienveräußerungen (§ 23 des Einkommensteuergesetzes – EStG – a.F.), die zur Erfüllung von Verpflichtungen aus zuvor eingegangenen Optionsgeschäften entstanden, nicht mit den aus diesen Geschäften erzielten Stillhalterprämien (§ 22 Nr. 3 EStG) verrechnet wurden und die steuerpflichtigen Kläger aus tatsächlichen Gründen keine verrechenbaren Gewinne erzielten (Definitiveffekt)?
IX R 27/25
FG Baden-Württemberg, Urteil v. 17.7.2025, 2 K 827/23
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Erstattungszinsen für Gewerbesteuer als steuerpflichtige Betriebseinnahmen
396
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Sonderausgabenabzug für einbehaltene Kirchensteuer auf Kapitalerträge aus anderen Einkunftsarten
293
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Antrag auf Aufteilung der Steuerschuld nach § 268 AO ist unwiderruflich
270
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Vermietung an den Partner in einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft
180
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Abzug von Fahrtkosten zur Kinderbetreuung
146
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Selbst getragene Kraftstoffkosten bei der 1 %-Regelung
142
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Zufluss von nicht ausgezahlten Darlehenszinsen eines beherrschenden Gesellschafters
135
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Abschreibung für eine Produktionshalle
134
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Nutzungs- oder Funktionsänderung eines Gebäudes
121
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Nachweis der betrieblichen Nutzung eines Pkw nach § 7g EStG
117
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Alle am 30.4.2026 veröffentlichten Entscheidungen
30.04.2026
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Neue anhängige Verfahren im April 2026
30.04.2026
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Gemeinnützigkeit einer Tax Law Clinic
30.04.2026
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Kindergeldanspruch von Familie auf Reisen
29.04.2026
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Zuschüsse zum Kurzarbeitergeld eines angestellten Kommanditisten
29.04.2026
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Neues zum Vorsteuerabzug aus Anzahlungen
27.04.2026
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Fristsetzung zur Mittelverwendung
27.04.2026
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Handgeldzahlungen im Profisport
27.04.2026
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Alle am 23.4.2026 veröffentlichten Entscheidungen
23.04.2026
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Anrechnung ausländischer Quellensteuer auf die Gewerbesteuer
22.04.2026