Umsatzsteuer-Sonderprüfung 2022: Mehrergebnis

Die Finanzverwaltung hat bekanntgegeben, dass die im Jahr 2022 durchgeführten Umsatzsteuer-Sonderprüfungen bei der Umsatzsteuer zu einem Mehrergebnis von rund 1,53 Mrd. EUR geführt haben.

Umsatzsteuer-Sonderprüfungen in 2022

Folgende Statistiken wurden für 2022 von der Finanzverwaltung veröffentlicht:

64.250 Umsatzsteuer-Sonderprüfungen wurden durchgeführt.

Es waren 1.673 Umsatzsteuer-Sonderprüfer im Jahresdurchschnitt im Einsatz.

Im Schnitt führte jeder Prüfer 38 Sonderprüfungen durch. Dies ergibt für jeden eingesetzten Prüfer ein durchschnittliches Mehrergebnis von rund 0,91 Mio. EUR.

Nicht enthalten in diesen statistischen Aufzeichnungen sind die Ergebnisse aus der Teilnahme von Umsatzsteuer-Sonderprüfern an allgemeinen Betriebsprüfungen oder an den Prüfungen der Steuerfahndung.

BMF, Meldung v. 10.7.2023