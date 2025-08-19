Haufe Online Redaktion
Haufe Online Redaktion
Muster der Lohnsteuer-Anmeldung
Bild: Michael Bamberger

Die Finanzverwaltung hat das Vordruckmuster der Lohnsteuer-Anmeldung 2025 und die "Übersicht über länderunterschiedliche Werte in der Lohnsteuer-Anmeldung 2026" veröffentlicht.

Vordruckmuster zur Lohnsteuer-Anmeldung 2025

Die Finanzverwaltung weist darauf hin, dass das Vordruckmuster auch für die Gestaltung der Vordrucke maßgebend ist, die mithilfe von Datenverarbeitungsanlagen hergestellt werden. In den elektronischen Formularen ist, abweichend vom Vordruckmuster, zusätzlich zur Kennzahl 23 ein Freitextfeld für die entsprechenden Angaben vorzusehen.

Zu beachten ist außerdem, das für die unwiderrufliche Erklärung des Arbeitgebers nach § 19a Absatz 4a EStG die Kennzahl 21 mit folgender Zeilenbeschreibung aufzunehmen ist: "Es wird im Zusammenhang mit Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit bei Vermögensbeteiligungen eine Haftungserklärung i. S. d. § 19a Absatz 4a Satz 1 EStG abgegeben (falls ja, bitte eine "1" eintragen)."

BMF, Bekanntmachung v. 14.8.2025

Schlagworte zum Thema:  Vordruck, Lohnsteueranmeldung, Lohnsteuer
Meistgelesene Beiträge
Neueste Beiträge
Zum Haufe Shop
Zum Thema Finanzverwaltung
BMF: Muster der Lohnsteuer-Anmeldung 2025 veröffentlicht
Serious experienced female coach makes records in notepad, focused at screen of laptop computer, has

Das BMF hat das Vordruckmuster der Lohnsteuer-Anmeldung 2025 und die Übersicht über länderunterschiedliche Werte in der Lohnsteuer-Anmeldung 2025 veröffentlicht.
BMF: Muster der Lohnsteuer-Anmeldung 2024
A cropped shot of a handsome businessman working at his desk

Die Finanzverwaltung hat das Muster der Lohnsteuer-Anmeldung 2024 bekanntgegeben.
BMF: Muster der Lohnsteuer-Anmeldung 2023 veröffentlicht
Frau hinter Bildschirm

Die Finanzverwaltung hat das Vordruckmuster für die "Lohnsteuer-Anmeldung 2023" und die "Übersicht über länderunterschiedliche Werte in der Lohnsteuer-Anmeldung 2023" bekannt gemacht.
Steuern sparen: 100 Steuertipps & Tricks 2024/25
100 Steuertipps & Tricks 2024/25

Simon Neumann kennt die Tricks zum Steuern-Sparen wie kaum ein anderer. Die Erklärvideos auf seinem YouTube-Kanal FinanzNerd und bei TikTok nehmen die Angst vor der Steuererklärung und erreichen monatlich fast 10 Millionen Zuschauer. Seine Erfahrungen hat er in einfache Worte verpackt und mit konkreten Anleitungen versehen: In seinem Buch präsentiert er die 100 wichtigsten Steuertipps & Tricks 2024/25 – verständlich erklärt und leicht anwendbar.
Muster der Lohnsteuer-Anmeldung 2025
Muster der Lohnsteuer-Anmeldung 2025

  BMF, Schreiben v. 29.08.2024, IV C 5 - S 2533/19/10026 :005, BStBl I 2024, 1192 Bekanntmachung des Musters für die Lohnsteuer-Anmeldung 2025 Das Vordruckmuster der Lohnsteuer-Anmeldung für Lohnsteuer-Anmeldungszeiträume ab Januar 2025 ist gemäß § 51 ...

4 Wochen testen