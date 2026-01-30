Gebäude: Abgrenzung AK und HK, Erhaltungsaufwendungen

Erhaltungsaufwendungen, Anschaffungs- und Herstellungskosten bei Gebäuden
Instandsetzung und Modernisierung eines Gebäudes
In einem umfangreichen BMF-Schreiben informiert die Finanzverwaltung insbesondere zu:
- Anschaffungskosten: Umfang der Anschaffungskosten, Betriebsbereiter Zustand eines Gebäudes, Unentgeltlicher oder teilentgeltlicher Erwerb
- Herstellungskosten: Umfang der Herstellungskosten, Herstellung eines Gebäudes, Erweiterung, Über den ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung
- Anschaffungsnahe Herstellungskosten: Umfang der anschaffungsnahen Herstellungskosten, Aufwendungen, die keine anschaffungsnahen Herstellungskosten sind, Dreijahreszeitraum, 15 %-Grenze
- Zusammentreffen von Anschaffungs- oder Herstellungskosten mit Erhaltungsaufwendungen
- Feststellungslast
Das BMF-Schreiben ist in allen offenen Fällen anzuwenden. Die Finanzverwaltung weist darauf hin, dass bei Sanierungen in Raten, die im Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses BMF-Schreibens noch nicht vollendet sind, sich die Betrachtungszeiträume für die Vermutungsregel auf drei Jahre verkürzen.
Geänderte Nutzungsdauer von Computerhardware und Software
0,03 %-Regelung für Fahrten zwischen Wohnung und Tätigkeitsstätte
Vereinfachungsregelung für Restaurantdienstleistungen
Umsatzsteuer-Voranmeldungs- und -Vorauszahlungsverfahren 2026
Steuerbonus für energetische Baumaßnahmen
Umsatzsteuerliche Behandlung kleiner Photovoltaikanlagen ab 2023
Unterhaltsaufwendungen als außergewöhnliche Belastung
Neue Regeln zur Vorsorgepauschale beim Lohnsteuerabzug ab 2026
1. Neuregelungen ab 2023 und BMF-Schreiben
Laden von Elektrofahrzeugen beim Arbeitgeber und zu Hause
Erhaltungsaufwendungen, Anschaffungs- und Herstellungskosten bei Gebäuden
30.01.2026
Grundsteuer in den verschiedenen Bundesländern
30.01.2026
Digitale Bekanntgabe von Steuerbescheiden
28.01.2026
Umsatzsteuerliche Behandlung von dauerdefizitär betriebenen Einrichtungen
23.01.2026
Behandlung von Fondsetablierungskosten als Anschaffungskosten
23.01.2026
Durchgangserwerb bei einer Geschäftsveräußerung im Ganzen
23.01.2026
Fragen und Antworten zur Reform der geförderten privaten Altersvorsorge
23.01.2026
Arbeitgeber und Betriebsstätte
22.01.2026
Aufteilung des Arbeitslohns
22.01.2026
Steuerfreistellung unter weiteren Voraussetzungen
22.01.2026
