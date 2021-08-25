Fragebogen zur umsatzsteuerlichen Erfassung: Ausland

Zur umsatzsteuerlichen Erfassung von im Ausland ansässigen Unternehmern werden folgendeVordruckmuster an die aktuelle Rechtslage angepasst und neu bekanntgegeben:

FsEAusUN: Fragebogen zur umsatzsteuerlichen Erfassung von im Ausland ansässigen Unternehmern

Fragebogen zur umsatzsteuerlichen Erfassung von im Ausland ansässigen Unternehmern FsEEBlKoeGes: Einlageblatt zum Fragebogen zur umsatzsteuerlichen Erfassung von im Ausland ansässigen Unternehmern (Körperschaften und Gesellschaften)

Einlageblatt zum Fragebogen zur umsatzsteuerlichen Erfassung von im Ausland ansässigen Unternehmern (Körperschaften und Gesellschaften) FsEEBlEinr: Einlageblatt zum Fragebogen zur umsatzsteuerlichen Erfassung von im Ausland ansässigen Unternehmern (Einrichtungen)

Einlageblatt zum Fragebogen zur umsatzsteuerlichen Erfassung von im Ausland ansässigen Unternehmern (Einrichtungen) FsEEBlInternet: Einlageblatt zum Fragebogen zur umsatzsteuerlichen Erfassung von im Ausland ansässigen Unternehmern (Handel mit Waren über das Internet)

Einlageblatt zum Fragebogen zur umsatzsteuerlichen Erfassung von im Ausland ansässigen Unternehmern (Handel mit Waren über das Internet) FsEEBlPersb: Einlageblatt zum Fragebogen zur umsatzsteuerlichen Erfassung von im Ausland ansässigen Unternehmern (Personenbeförderungen)

Einlageblatt zum Fragebogen zur umsatzsteuerlichen Erfassung von im Ausland ansässigen Unternehmern (Personenbeförderungen) FsEEBlAnt: Ergänzungsblatt zum Einlageblatt für Körperschaften und Gesellschaften (Anteilseigner)

Ergänzungsblatt zum Einlageblatt für Körperschaften und Gesellschaften (Anteilseigner) FsEAusUN Ausfüllhilfe: Ausfüllhilfe für den Fragebogen zur umsatzsteuerlichen Erfassung vom im Ausland ansässigen Unternehmer

Die geänderten Vordruckmuster gelten ab dem Besteuerungszeitraum 2026.

Darüber hinaus werden die genannten Vordruckmuster auch in englischer und französischer Sprache bereitgestellt und sind gleichermaßen gültig. Die Vordrucke sind auf der Grundlage der unveränderten Vordruckmuster herzustellen.

Geltungszeitraum der Vordruckmuster

Die geänderten Vordruckmuster gelten ab dem Besteuerungszeitraum 2026.

BMF, Schreiben v. 16.7.2026, III C 3 - S 7532/00030/011/043