E-Bilanz, Allgemeines

Wo die Probleme sind: E-Bilanz Anwendungsbereich Konten Taxonomie Die Regelungen zur E-Bilanz sind in § 5b EStG gesetzlich verankert. Diese Vorschrift wurde durch das Steuerbürokratieabbaugesetz vom 20.12.2008[1] in das EStG eingefügt. 1 Was versteht man ...mehr

30-Minuten testen