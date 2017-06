26.06.2017 | BMF

Beteiligung einer jPöR an einer Mitunternehmerschaft

Bild: www.f1online.de

Der BFH hat mit Urteil vom 25.3.2015 entschieden, dass die Beteiligung einer jPöR an einer Mitunternehmerschaft bei der jPöR zu einem Betrieb gewerblicher Art führt. Das BMF hat nun ein neues Grundsatzschreiben veröffentlicht.

Bereits mit dem BMF-Schreiben v. 8.2.2016 bezog die Finanzverwaltung nach dem BFH-Urteil Stellung. Demnach galt: Die Grundsätze des Urteils (Az. I R 52/13) sind für die Veranlagungszeiträume bis 2008 über den entschiedenen Einzelfall hinaus allgemein anzuwenden. Insbesondere führt danach die Beteiligung an einer Mitunternehmerschaft i. S. d. § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG bei der juristischen Person des öffentlichen Rechts (jPöR) selbst dann zu einem (Betrieb gewerblicher Art) BgA, wenn die Tätigkeit der Mitunternehmerschaft, würde sie von der jPöR unmittelbar selbst ausgeübt, bei ihr keinen BgA begründen würde.

Zu der Anwendung der Urteilsgrundsätze ab dem Veranlagungszeitraum 2009 wird ein gesondertes BMF-Schreiben ergehen. Bis zum Ergehen dieses Schreibens sind Fälle offen zu halten, in denen eine jPöR die Auffassung vertritt, die Beteiligung an einer Mitunternehmerschaft i. S. d. § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG begründe auch dann einen BgA, wenn die jPöR, würde sie die Tätigkeit der Mitunternehmerschaft unmittelbar selbst ausüben, keinen BgA begründen würde (BMF, Schreiben v. 8.2.2016, IV C 2 - S 2706/14/10001, Haufe Index 9039826).

Grundsatzschreiben der Finanzverwaltung

Dieses BMF-Schreiben wurde nun um ein aktuelles Grundsatzschreiben ergänzt. Die Finanzverwaltung hat nun für diese Beteiligungen Stellung bezogen zu:



Steuersubjekt

Einkommensermittlung und

Gewerbesteuer

Das Schreiben ist grundsätzlich in allen offenen Fällen ab dem Veranlagungszeitraum/Erhebungszeitraum 2009 anzuwenden. Wenn eine juristische Person öffentlichen Rechts bisher davon ausging, die Beteiligung begründe keinen BgA, kommt nach Ausführungen des BMF ggf. die Anwendung ab 2018 infrage.



BMF, Schreiben v. 21.6.2017, IV C 2 - S 2706/14/10001, veröffentlicht am 22.6.2017