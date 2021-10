Änderungsprotokoll zum DBA Mexiko veröffentlicht

Das BMF hat das Änderungsprotokoll zum Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den Vereinigten Mexikanischen Staaten veröffentlicht.

Änderungsprotokoll zum Abkommen mit Mexiko

Das Protokoll wurde in Mexiko-Stadt am 8. Oktober 2021 unterzeichnet. Es ergänzt das bisherige DBA und setzt die übereinstimmenden Auswahlentscheidungen der deutschen und mexikanischen Seite zum Mehrseitigen Übereinkommen zur Umsetzung steuerabkommensbezogener Maßnahmen zur Verhinderung der Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung (Multilaterales Instrument - MLI) um. Damit das Änderungsprotokoll in Kraft tritt, muss es noch ratifiziert werden.

BMF, Bekanntmachung v. 8.10.2021