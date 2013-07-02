Krankenkassen: Verweigerung von Leistungen und Krankengeld

Werden Leistungen und Krankengeld zu Unrecht verweigert?
Die Krankenversicherung soll eigentlich alles Nötige bezahlen. Dafür bekommt sie Milliarden aus Beitrags- und Steuergeld. Doch jetzt schlagen Berater Alarm: Oft stoßen Patienten gegen Schranken.
Dokumentierte Problemfälle
In 4.900 Fällen bestand demnach begründeter Verdacht, dass Krankenkassen, Ärzte oder Kliniken den Versicherten Leistungen verwehrten, die ihnen eigentlich zustanden. Fast 4.800 Beschwerden habe es zum Thema Krankengeld gegeben. In fast 1.000 dieser Fälle seien auch Probleme dokumentiert worden: Kassen gaben keine richtigen Auskünfte, verweigerten ungerechtfertigt die Zahlung oder setzten die Versicherten unter Druck, trotz Krankschreibung des Arztes wieder zu arbeiten.
Offizielle Zahlen fehlen
Offizielle Zahlen, wie oft die Probleme - etwa beim Krankengeld - bei den 70 Millionen gesetzlich Versicherten insgesamt vorkommen, gibt es nicht. «Wir können feststellen, dass es sehr präsent ist im Beratungsalltag», sagte UPD-Geschäftsführer Sebastian Schmidt-Kaehler. Auch psychisch Kranke würden durch Kassenmitarbeiter regelmäßig unter Druck gesetzt. Der Bundespatientenbeauftragte Wolfgang Zöller (CSU) kritisierte dieses Verhalten als nicht human und schloss schärfere gesetzliche Vorgaben nicht aus.
Ursache: Ungenügende und falsche Information
In mehr 7.300 Fällen schätzten die Berater die Lage so ein, dass Patienten falsch oder ungenügend informiert wurden. «Selbst wenn die Rechte verbrieft sind, heißt das nicht, dass Patienten zu ihrem Recht kommen», sagte Schmidt-Kaehler. Häufig gibt es auch Beschwerden und Probleme bei den oft teuren Rechnungen beim Zahnarzt und bei der Suche nach einem der begehrten Plätze für eine Psychotherapie.
Ablehnung aufgrund von Formfehlern
Der Sozialverband VdK forderte die Politik zum Handeln gegen die hier schlummernden sozialen Probleme auf. Präsidentin Ulrike Mascher sagte, oft führe schon ein Formfehler dazu, dass die Kasse das Krankengeld nicht mehr zahle. «Hier muss das Gesetz geändert werden.»
-
Wie wirkt sich Krankengeld auf die Rente aus?
1.551
-
Neue Arbeitsverhältnisse
727
-
Urlaub während Krankschreibung: Was ist zu beachten?
711
-
Entgeltfortzahlung und Krankengeld - unterschiedliche Berechnungen beachten
561
-
Einmalzahlungen und ihre Wirkung auf das Krankengeld
372
-
Rechtmäßig auffordern: Krankenkassen müssen einiges beachten
364
-
Arbeitsunfähigkeit am Ende der Beschäftigung
305
-
Ab Juli gilt eine neue Bescheinigung bei Erkrankung eines Kindes
285
-
Erste Fragen zur neuen AU-Bescheinigung
275
-
Krankengeld können nicht nur Arbeitnehmer beanspruchen
260
-
Sozialgericht erkennt Arbeitsunfall einer ehrenamtlichen Gassi-Geherin an
09.10.2025
-
Sozialversicherungswerte 2026: voraussichtliche Rechengrößen im Leistungsrecht
08.10.2025
-
Keine Kostenübernahme für Kryokonservierung von Eizellen vor Juli 2021
08.10.2025
-
Herausforderungen und Risiken in der Pflege
07.10.2025
-
Schnellere Anerkennung ausländischer Heilberufsabschlüsse
06.10.2025
-
Streitfall professionelle Zahnreinigung
25.09.2025
-
Patientenselbstbeteiligung zur finanziellen Rettung der GKV?
17.09.2025
-
Wird der Klinik-Atlas eingestellt?
09.09.2025
-
Startschuss für die Kommission zur Sozialstaatsreform ist gefallen
02.09.2025
-
Keine Erhöhung des Bürgergelds im Jahr 2026
01.09.2025