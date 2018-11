Bild: Corbis Bei der "Rente mit 63" werden Zeiten der Arbeitslosigkeit zwei jahre vor Rentenbeginn nicht angerechnet

Einschränkungen bei der neuen "Rente mit 63" sind rechtmäßig. So entschied das Landessozialgericht Baden-Württemberg am 21. Juni 2016 (L 9 R 695/16). Zeiten der Arbeitslosigkeit in den letzten 2 Jahren vor Rentenbeginn werden im Regelfall nicht auf die notwendigen Versicherungszeiten angerechnet.