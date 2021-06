Kein Widerspruchsrecht bei rechtsmissbräuchlichem Verhalten

Wird vom Versicherungsnehmer nur eine formal bestehende Rechtsposition ausgenutzt, ohne dass ein schutzwürdiges Eigeninteresse besteht, ist die Ausübung des Widerspruchsrechts gemäß § 242 BGB trotz fehlerhafter Vertragsinformation unzulässig weil rechtsmissbräuchlich.

Bei dem Abschluss eines Versicherungsvertrages besteht grundsätzlich ein 30-tägiges Widerspruchsrecht. Die Widerspruchsfrist beginnt aber erst zu laufen, wenn dem Versicherungsnehmer bestimmte Unterlagen und Informationen zugegangen sind, u.a der Versicherungsschein, die Verbraucherinformationen und eine ordnungsgemäße Belehrung über das Widerspruchsrecht.

30-tägige Widerspruchsfrist läuft bei unvollständiger oder fehlerhafter Vertragsinformationen nicht ab

Sind die Unterlagen nicht vollständig oder die Informationen fehlerhaft, dann kann der Widerspruch grundsätzlich noch Jahre später erklärt werden. Grenzen werden dem endlosen Widerspruchsrecht aber nach dem Grundsatz von Treu und Glauben gesetzt, wenn der Versicherungsnehmer sich rechtsmissbräuchlich verhält.

Widerspruch 13 Jahre nach Vertragsabschluss

In einem aktuell vom BGH behandelten Fall hatte ein Versicherungsnehmer nahezu 13 Jahre nach Abschluss eines Rentenversicherungsvertrages den Widerspruch erklärt und sich darauf berufen, dass die Verbraucherinformation sowie die Widerspruchsbelehrung fehlerhaft gewesen seien. In erster Linie ging es um eine Angabe in der Verbraucherinformation, wonach die Frage, ob es für den Fall, dass ein deutscher Lebensversicherer insolvent werde, einen Garantiefonds oder eine sonstige Entschädigungsregelung gebe, verneint worden war.

Stattdessen wurde darauf hingewiesen, dass es eine von den deutschen Lebensversicherern gegründete Lebensversicherungs AG gäbe, die Verträge von in Not geratener Gesellschaften übernehme und fortführe. Tatsächlich war diese Angabe zum Nichtbestehen eines Sicherungsfonds objektiv falsch; die Klage des Versicherungsnehmers auf Rückzahlung aller auf den Vertrag geleisteten Beiträge und Herausgabe der Nutzungen (abzüglich des bereits erstatteten Rückkaufswertes) hatte gleichwohl keinen Erfolg.

Kein schützenswertes Eigeninteresse des Versicherungsnehmers

Der BGH bestätigte die Entscheidung der Vorinstanz, wonach die Ausübung des Widerspruchsrechts als rechtsmissbräuchlich gewertet wurde. Er stellte darauf ab, dass der Versicherungsnehmer, wenn er vollständig und zutreffend über das Bestehen eines Sicherungsfonds informiert worden wäre, keinen Anlass gehabt hätte, vom Abschluss des Versicherungsvertrages abzusehen.

Unzutreffende Information über das Nichtbestehen eines Sicherungsfonds

Die unzutreffende Information über das Nichtbestehen eines Sicherungsfonds hätte für seine Motivation zum Vertragsschluss eher nachteilig sein müssen. Wenn er sich trotz dieser nachteiligen Fehlinformation nicht veranlasst sah, den Widerspruch zu erklären, dann sei nicht einzusehen, dass er vom Widerspruchsrecht Gebrauch gemacht hätte, wenn er korrekt und damit für ihn vorteilhaft informiert worden wäre.

Kein schützenswertes Eigeninteresse

Der Versicherungsnehmer verfolge hier nach Auffassung des BGH kein schützenswertes Eigeninteresse, sondern wolle nur eine formale Rechtsposition ausnutzen. Nach jahrelanger Durchführung des Vertrages sei es dem Versicherungsnehmer in dieser Konstellation nach Treu und Glauben verwehrt, sich auf die vermeintliche Unwirksamkeit des Vertrages zu berufen. Bereicherungsansprüche stehen ihm wegen eigenen rechtsmissbräuchlichen Verhaltens nicht zu.

(BGH, Urteil v. 10.02.2021, IV ZR 32/20).

